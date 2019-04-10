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      Українські бійці ліквідували проросійського бойовика на Донбасі

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      Українські бійці знищили окупанта на Донбасі
      Українські бійці знищили окупанта на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Російські окупаційні війська 9 квітня 13 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед бійців ЗСУ немає, проте у відповідь на ворожі обстріли їм вдалося знищити одного проросійського бойовика.

      Окупанти, обстрілюючи українські позиції, сім разів використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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      Проросійські бойовики завдавали ударів по військових ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, бойових машин піхоти та стрілецької зброї. 

      Загалом окупанти здійснили ворожі обстрілисил ООС в районі населених пунктів Авдіївка, Піска, Павлопіль Широкине, Гнутове, Верхньоторецьке, Катеринівка, Золоте-4 та Новоолександрівка.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки, 9 квітня одного окупанта було знищено, чотирьох – поранено,
      – зауважили у штабі.

      З початку доби, 10 квітня, ворог обстріляв українських захисників у районі Пісків.

      Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      blog_ava
      Міф зруйновано: флешку можна витягати "небезпечно"
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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