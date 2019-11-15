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      Украинский клуб аграрного бизнеса обратился к Зеленскому на защиту Укрлендфарминга Бахматюка

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      Из-за процессуальных действий НАБУ по делу ликвидированного VAB банка может остановиться один из крупнейших агрохолдингов страны. Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» в открытом обращении к президенту просит остановить давление на предприятие и способствовать реструктуризации долгов его владельца.

      Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", которая объединяет крупнейшие агропромышленные компании Украины, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, сложившейся вокруг группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, в ходе проведения досудебных расследований Национального антикоррупционного бюро по обвинению бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины и ликвидированного VAB банка.

      В связи с проведением данного расследования под угрозой остановки деятельности оказалась группа аграрных компаний, которая производит более 1% ВВП, платит в бюджет всех уровней около 3 миллиардов гривен налогов и выплачивает больше 3,5 млрд гривен заработной платы.

      Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" осуществляют свою деятельность в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и обеспечивают 27 тыс. рабочих мест, большинство которых в сельской местности,
      – говорится в обращении. 

      "Укрлендфарминг" является ведущим экспортером аграрной продукции (только по яйцам этот показатель составляет около 60% от общего объема отечественного экспорта) и формирует положительный имидж Украины как мощного и надежного участника мирового продовольственного рынка.

      По мнению УКАБ, процессуальные действия, происходящие в деле ликвидированного "VAB банка", не должны ставить под угрозу украинский экономический потенциал, связанный с такими крупными производителями, как группа компаний "Укрлендфарминг". Ведь это дает негативный сигнал не только для национальной экономики в целом, но и для иностранных инвесторов и компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Украины ",
      – заявляет ассоциация.

      Если такая компания будет разрушена, говорится в обращении, то это очень негативно отразится на капитализации и других украинских аграрных компаний, сотрудничающих с "Укрлендфарминг" да и в целом повлияет на сектор. Необоснованное давление и влияние на работу компании может привести к негативным последствиям на весенней посевной, расчеты со сторонними поклажедателями на элеваторных мощностях компании и потерю работы для тысяч людей на селе.

      Ассоциация считает, что реструктуризация задолженности группы компаний "Укрлендфарминг" перед государством, как предлагает сам владелец компании, положительно повлияет не только на развитие предприятия, но и на агропромышленную отрасль в целом.

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      Теги: Новости Украины Олег Бахматюк
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