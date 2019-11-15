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      Український клуб аграрного бізнесу звернувся до президента на захист Укрлендфармінга Бахматюка

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      Через процесуальні дії НАБУ у справі ліквідованого VAB банка може зупинитись один з найбільших агрохолдингів країни. Асоціація "Українській клуб аграрного бізнесу" у відкритому зверненні до президента просить зупинити тиск на підприємство і сприяти реструктуризації боргів його власника.

      Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", яка об'єднує найбільші агропромислові компанії України, звернулася до президента Володимира Зеленського у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в ході проведення досудових розслідувань Національного антикорупційного бюро за звинуваченням колишніх та чинних посадовців Національного банку України та ліквідованого VAB банку.

      У зв’язку з проведення даного розслідування під загрозою зупинки діяльності опинилася група аграрних компаній, яка виробляє більше 1% ВВП, сплачує до бюджету всіх рівнів близько 3 мільярдів гривень податків та виплачує більше 3,5 мільярдів гривень заробітної плати.

      Підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" здійснюють свою діяльність в 600 населених пунктах 22 областей України і забезпечують 27 тисяч робочих місць, переважна більшість яких в сільській місцевості,
      – йдеться у зверненні.

      "Укрлендфармінг" є провідним експортером аграрної продукції (тільки по яйцях цей показник складає близько 60% від загального обсягу вітчизняного експорту) та формує позитивний імідж України як потужного та надійного учасника світового продовольчого ринку.

      На думку УКАБ, процесуальні дії, що відбуваються у справі ліквідованого "VAB банку", не мають ставити під загрозу український економічний потенціал, пов'язаний з такими великими виробниками, як група компаній "Укрлендфармінг". Адже це дає негативний сигнал не лише для національної економіки в цілому, а й для іноземних інвесторів і компаній, які провадять свою діяльність на території України”,
      – заявляє ассоціація.

      Якщо така компанія буде зруйнована, йдеться у зверненні, то це дуже негативно вплине на капіталізацію й інших українських аграрних компаній, які співпрацюють з "Укрлендфармінг" та в цілому вплине на сектор. Необґрунтований тиск і вплив на роботу компанії може призвести до негативних наслідків на весняній посівній, розрахунки із сторонніми поклажодавцями на елеваторних потужностях компанії та втрату роботи для тисяч людей на селі.

      Асоціація вважає, що реструктуризація заборгованості групи компаній "Укрлендфармінг" перед державою, як пропонує сам власник компанії, позитивно вплине не лише на розвиток підприємства, але й на агропромислову галузь в цілому.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк
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