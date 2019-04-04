Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!

Поки кандидати сперечаються, хто з них буде кращим гетьманом, на сході України триває війна. Саме там вирішується доля держави.

Тож не про дебати між Порошенком та Зеленським ми би мали сьогодні в курилках, в маршрутках чи магазинних чергах говорити. Не відеобатли мали б стати головною темою, до якої прикута увага всіх – від пенсіонерів до студентів.

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Сьогодні в Харкові в останню путь провели кулеметницю Яну Червону – маму двох дітей. Жінка відчула себе українкою лише у 2014 році, тоді вона добровільно пішла боронити свою країну від російської навали. Але в її бліндаж влучила російська 120-міліметрова міна, заборонена Мінськими домовленостями. Українська армія такі давно вже не використовує, через регулярні перевірки ОБСЄ. А росіянам закон не писаний, тому вони й гатять з великокаліберних мінометів, щоб мати змогу перебити перекриття бліндажів української армії і вбивати українців.



Яна Червона

Ця міна забрала життя двох українців. Окрім Яни Червоної загинув і її побратим 50-річний молодший сержант Олександр Мілютін. Його в останню путь провели в Бахмуті.



Олександр Мілютін

Цей весняний сонячний день став чорним для їхніх побратимів, які ховали загиблих товаришів. Чорним він назавжди буде і для двох дітей Яни, які вірять, що їхня мама тепер янгол на небі.



Вдома на Яну чекали чоловік та двоє дітей

Але цей день не став чорним для нас з вами, які завмерли в очікуванні дебатів між нашими кандидатами. Один з яких обіцяв "завершити війну за лічені години", а інший просто пропонує "припинити стріляти". І когось з цих двох ми обов'язково оберемо, от тільки це вже не буде ані вибором Олександра Мілютіна, ані вибором Яни Червоної, кулеметниці з позивним "Відьма". Янгола, який спостерігає тепер за нами з неба.

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