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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Укрбуд "отплывает" к российскому миллиардеру, у которого работает брат Медведчука, - СМИ

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      Укрбуд / nv.ua/

      Журналистам удалось раздобыть первое документальное подтверждение того, что «непубличным инвестором», зашедшим в один из крупнейших столичных застройщиков «Укрбуд», стал киевский ресторатор Дмитрий Федотенков, который связан с российским миллиардером Романом Авдеевым.

      Об этом пишет "Олигарх", который располагает текстом меморандума, который был подписан между Федотенковым и экс-президентом корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем в сентябре этого года.

      При этом издание отмечает, что "Федотенков далек от строительной отрасли – в начале 2000-х он занимался продажами замороженных морепродуктов, а сейчас известен в качестве совладельца "именной" компании "ФМ Групп" (ФМ – это аббревиатура из фамилий Федотенкова и его партнера Сергея Матвиенко). Ее профиль – ресторанный бизнес, в котором "ФМ Групп" позиционируется как часть сети "Tarantino family", включающей в себя 75 ресторанов, 57 из которых находятся в Киеве, 17 – в Москве и один – в Лондоне".

      Вместе с тем, в СМИ стали появляться первые сообщения о "русском следе" Федотенкова, базировавшиеся на фактах развития ресторанного бизнеса Tarantino Family в России. Как выяснил "Олигарх", в РФ он имеет несколько иное название – Rest Family.

      "Связано ли это с "нелицензионным" использованием фамилии знаменитого голливудского режиссера, достоверно неизвестно, но факт остается фактом – единого товарного знака Tarantino Family в России не существует, и фактически он склеен из двух – Tar и Ant.ino. Обоими владеет кипрская компания Shemerdo investments, владельцы которой не раскрываются. Но известно, что именно ей принадлежат права в РФ на ТМ "Вареничная №1", "Руккола" и упомянутый "Жадный лось". Кроме того, как выяснил управляющей компанией Rest Family является московское ООО "Рестхолдинг", которым полностью владеет все так же Shemerdo investments",- пишет издание.

      "Рестхолдинг" делит один офис в Москве (ул. Народная, 11, строение 1, пом. LXXXVI офис 5Д) с компанией "Мир", которую контролирует российский ресторатор Максим Горецкий. Но, как выяснил "Олигарх", 100% доля в капитале "Мира" сейчас находится в залоге у концерна "Россиум". Его владелец – российский миллиардер, хозяин Московского кредитного банка Роман Авдеев, который имеет опыт вложений в девелоперский сектор. "Россиум" контролирует инвестиционно-девелоперский холдинг "Инград", работающий на рынке жилой и коммерческой недвижимости Московского региона.

      Следует отметить также, что На днях "Интерфакс" сообщил о том, что Сергей Медведчук – брат Виктора Медведчука назначен советником гендиректора концерна "Россиум" по инвестициям в нефинансовые активы.

      Напомним, что Максим Микитась месяц назад вышел из СИЗО под залог в 80 млн грн как фигурант в деле об афере с жильем для Нацгвардии. После этого он заявил, что продал свою долю в компании "Укрбуд Девеломпент" неназванному инвестору. Позже СМИ опубликовали меморандум между Максимом Микитасем и Дмитрием Федотенковым.

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      Теги: Новости Украины
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