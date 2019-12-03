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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Укрбуд "відпливає" до російського мільярдера, у якого працює брат Медведчука, – ЗМІ

      659 Читать новость на русском
      Укрбуд / nv.ua/

      Журналістам вдалося роздобути перше документальне підтвердження того, що "непублічним інвестором", який зайшов в один з найбільших столичних забудовників "Укрбуд", став київський ресторатор Дмитро Федотенков, який пов'язаний з російським мільярдером Романом Авдєєвим.

      Про це пише "Олігарх", який має текст меморандуму, який був підписаний між Федотенкова і екс-президентом корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасом у вересні цього року.

      При цьому видання відзначає, що "Федотенков далекий від будівельної галузі – на початку 2000-х він займався продажами заморожених морепродуктів, а зараз відомий як співвласник "іменної" компанії "ФМ Груп" (ФМ – це абревіатура з прізвищ Федотенкова і його партнера Сергія Матвієнко). Її профіль – ресторанний бізнес, в якому "ФМ Груп" позиціонується як частина мережі "Tarantino family", що включає в себе 75 ресторанів, 57 з яких знаходяться в Києві, 17 – у Москві і один – в Лондоні".

      Разом з тим, в ЗМІ стали з'являтися перші повідомлення про "російський слід" Федотенкова, що базувалися на фактах розвитку ресторанного бізнесу Tarantino Family в Росії. Як з'ясував "Олігарх", в РФ він має трохи іншу назву – Rest Family.

      "Чи пов'язано це з "неліцензійним" використанням прізвища знаменитого голлівудського режисера, достовірно невідомо, але факт залишається фактом – єдиного товарного знаку Tarantino Family в Росії не існує, і фактично він склеєний з двох – Tar і Ant.ino. Обома володіє кіпрська компанія Shemerdo investments, власники якої не розкриваються. Але відомо, що саме їй належать права в РФ на ТМ "Варенична №1", "Рукола" і згаданий "Жадібний лось". Крім того, як з'ясував керуючою компанією Rest Family є московське ТОВ "Рестхолдинг", яким повністю володіє те же Shemerdo investments", – пише видання.

      "Рестхолдинг" ділить один офіс в Москві (вул. Народна, 11, будова 1, пом. LXXXVI офіс 5Д) з компанією "Мир", яку контролює російський ресторатор Максим Горецький. Але, як з'ясував "Олігарх", 100% частка в капіталі "Миру" зараз знаходиться в заставі у концерну "Россіум". Його власник – російський мільярдер, власник Московського кредитного банку Роман Авдєєв, який має досвід вкладень в девелоперський сектор. "Россіум" контролює інвестиційно-девелоперський холдинг "Інград", що працює на ринку житлової і комерційної нерухомості Московського регіону.

      Слід зазначити також, що днями "Інтерфакс" повідомив про те, що Сергій Медведчук – брат Віктора Медведчука призначений радником гендиректора концерну "Россіум" з інвестицій в нефінансові активи.

      Нагадаємо, що Максим Микитась місяць тому вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн грн як фігурант у справі про аферу з житлом для Нацгвардії. Після цього він заявив, що продав свою частку в компанії "Укрбуд девеломпент" неназваному інвесторові. Пізніше ЗМІ опублікували меморандум між Максимом Микитасем і Дмитром Федотенковим.

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      Теги: Новини України
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