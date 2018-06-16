Укрепление гривны: финансист назвал главную "перемогу"

Укреплению курса гривны способствовали несколько факторов, и главный позитив от этого – для золотовалютного резерва.

Об этом в комментарии 24 каналу отметил финансовый аналитик Виталий Шапран, комментируя новость о том, что гривна возглавила список валют, которые наиболее укрепились относительно доллара.

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Так, причин укрепления эксперт назвал несколько. Первый – удачная ценовая конъюнктура на рынках зерновых и масличных культур, стали и железной руды. Второй – сезонность. Эксперт объяснил: уже третий год подряд Украина увеличивает зависимость экспорта от агробизнеса, поэтому сезонный фактор на фоне климатической специфики играет все большую роль. На лето гривна укрепляется, зимой дешевеет.

Главное – во время укрепления гривни за последние 2 месяца НБУ увеличил золотовалютный резерв почти на 1 миллиард долларов, сейчас он составляют примерно 7 миллиардов,

– акцентировал эксперт.

Поэтому, как констатировал Шапран, на сегодня – наша "перемога" заключается в росте золотовалютного резерва, а движение курса – это законы экономики.