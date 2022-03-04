Об этом рассказала мэр Василькова Наталья Баласинович. Следует заметить, что гуманитарная ситуация в городе является нормальной.

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"Продуктов хватает. Конечно, в магазинах есть не весь перечень необходимых продуктов, не все аптеки работают. Однако в целом можно найти все необходимое", – рассказала мэр.

По словам Баласинович, в Василькове также организуют волонтерскую помощь.

Мы укрепляемся, готовимся и ждем, что скоро все это закончится. Однако становимся с каждым днем ​​сильнее,

– подчеркнула она.

Баласинович также добавила, что больница в городе работает в усиленном режиме. Там принимают больных и делают все необходимые операции.

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