Про це розповіла мер Василькова Наталія Баласинович. Варто зауважити, що гуманітарна ситуація у місті є нормальною.

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"Продуктів вистачає. Звичайно, у магазинах є не увесь перелік необхідних продуктів, не всі аптеки працюють. Однак загалом можна знайти усе необхідне", – розповіла міська голова.

За словами Баласинович, у Василькові також організовують волонтерську допомогу.

Ми укріплюємось, готуємось і чекаємо, що скоро усе це закінчиться. Однак стаємо з кожним днем сильнішими,

– наголосила вона.

Баласинович також додала, що лікарня у місті працює у посиленому режимі. Там приймають хворих та роблять усі необхідні операції.

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