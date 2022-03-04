Про це розповіла мер Василькова Наталія Баласинович. Варто зауважити, що гуманітарна ситуація у місті є нормальною.
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"Продуктів вистачає. Звичайно, у магазинах є не увесь перелік необхідних продуктів, не всі аптеки працюють. Однак загалом можна знайти усе необхідне", – розповіла міська голова.
За словами Баласинович, у Василькові також організовують волонтерську допомогу.
Ми укріплюємось, готуємось і чекаємо, що скоро усе це закінчиться. Однак стаємо з кожним днем сильнішими,
– наголосила вона.
Баласинович також додала, що лікарня у місті працює у посиленому режимі. Там приймають хворих та роблять усі необхідні операції.
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