Стартовая цена трех лотов составила 2 миллиарда 533 миллиона гривен, тогда как во время торгов продавец снизил цену до 2 миллиардов 293 миллионов гривен. Таким образом, экономия "Укргаздобычи" на этом тендере составила 240 миллионов гривен или 9 миллионов долларов.

Второй участник торгов – ООО "Нефтесервис" – предложил за свою продукцию 2 миллиарда 501 миллион. Таким образом, потенциальная экономия составила бы лишь 32 миллиона гривен или чуть больше миллиона долларов.

Документы на участие в аукционе также подавали Mertex UK Limited (Великобритания) и Tenaris Global Services SA (Люксембург), но эти компании были дисквалифицированы из-за предоставления неполного пакета документов.