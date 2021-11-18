Стартова ціна трьох лотів склала 2 мільярди 533 мільйони гривень, тоді як під час торгів продавець знизив ціну до 2 мільярдів 293 мільйонів гривень. Таким чином, економія "Укргазвидобування" на цьому тендері склала 240 мільйонів гривень або 9 мільйонів доларів.

Другий учасник торгів – ТОВ "Нафтосервіс" – запропонував за свою продукцію 2 мільярди 501 мільйон. Таким чином, потенційна економія склала б лише 32 мільйони гривень або трохи більше мільйона доларів.

Документи на участь в аукціоні також подавали Mertex UK Limited (Велика Британія) та Tenaris Global Services SA (Люксембург), але ці компанії були дискваліфіковані через надання неповного пакету документів.