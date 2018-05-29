"Укргаздобыча" более полугода игнорирует решение Лондонского арбитража

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз" – ПАО "Укргаздобыча" – не планировала рассчитываться за поставленное в 2015 году оборудование для газодобычи производства китайской компании Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies, эксклюзивным официальным дилером которой в Украине является зарегистрированная в Великобритании Moston Properties Limited.

Об этом сообщило интернет-издание "Комсомольская правда в Украине", передают Украинские Новости.

При закупке данного оборудования официальные представители ПАО "Укргаздобыча" умышленно обманывали потенциальных зарубежных поставщиков, поскольку компания не планировала проводить оплату за поставленное оборудование. Это следует из определения Лондонского международного арбитражного суда от 22 сентября 2017 года, текст которого получило с официальным переводом в свое распоряжение издание "Комсомольская правда в Украине".

"В марте 2015 года ПАО "Укргаздобыча" столкнулась с острой необходимостью резкого увеличения добычи газа в связи с политическим и экономическим кризисом. Было очевидно, что увеличение на действующих газовых скважинах возможно существенно нарастить за счет надлежащей очистки и технического обслуживания, но "Укргаздобыче" не хватало оборудования для такой очистки. Хотя ей принадлежали несколько единиц КТУ (колтюбинговые установки), все они находились в аварийном состоянии, их невозможно было использовать. Таким образом, руководство ПАО "Укргаздобыча" начало обсуждение возможностей приобретения дополнительного оборудования для повышения производительности, в частности, для использования ее дочерней компанией – "Полтавагаздобыча", – говорится в решении Лондонского арбитража.

Как следует из документа, представители украинской газодобывающей компании провели предварительные переговоры с несколькими компаниями о поставке оборудования, каждая из которых могла оказаться жертвой обмана. Участником переговоров ПАО "Укргаздобыча" был главный инженер компании Алексей Нестеренко. Контракт был заключен с Moston Properties Limited после официальной поездки представителей украинской добывающей компании в Китай для переговоров с крупнейшим в мире производителем нефтегазового оборудования Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies.

После получения колтюбинговых установок компания "Укргаздобыча" приняла их в эксплуатацию, провела монтаж оборудования, которое сейчас используется на месторождениях газа в Полтавской области. Однако, как сказано в решении Лондонского арбитража, "Укргаздобыча" под разными надуманными и необоснованными предлогами стала избегать осуществления оплаты за поставленное оборудование.

Среди таких надуманных предлогов в определении международного арбитража фигурируют безосновательные обвинения в коррупции, несоответствие оборудования техническим критериям закупки и т. п. В ходе арбитражного разбирательства в Лондоне представители ПАО "Укргаздобыча" не смогли доказать свои утверждения, а установка для газодобычи, приобретенная у Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies через Moston Properties Limited, сейчас успешно используется компанией на месторождениях газа в Полтаве. Таким образом, по мнению международного арбитража в Лондоне, "Укргаздобыча" просто уклоняется от выполнения контрактных обязательств за поставленное и используемое оборудование зарубежных производителей.

"Я пришел к выводу, что поведение ответчика (госкомпании "Укргаздобыча") с июля 2015 года (когда КТУ уже транспортировалась в Украину) было разработано таким образом, чтобы Moston Properties Limited не получил полную оплату цены, согласованной по контракту... Действия ответчика были направлены на избежание выплаты истцу второй половины цены покупки", – сделал вывод Лондонский международный арбитраж.

Ранее дочерняя компания НАК "Нафтогаз" – ПАО "Укргаздобыча" – неоднократно оказывалась в эпицентре громких международных скандалов из-за незаконных попыток избежать выполнения обязательств как перед поставщиками оборудования для газодобычи, так и перед зарубежными кредиторами компании. Эти факты легли в основу уголовных дел, ни одно из которых не было доведено до логического завершения. Так же как уже больше полгода руководители украинской компании просто игнорируют решения Лондонского международного арбитражного суда, который полностью признал законность требований Moston Properties Limited об оплате поставленного "Укргаздобыче" и используемого в ее деятельности оборудования.