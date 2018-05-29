"Укргазвидобування" більше півроку ігнорує рішення Лондонського арбітражу

Дочірня компанія НАК "Нафтогаз" – ПАТ "Укргазвидобування" – не планувала розраховуватися за поставлене у 2015 році обладнання для газовидобутку виробництва китайської компанії Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies, ексклюзивним офіційним дилером якої в Україні є зареєстрована у Великобританії Moston Properties Limited.

Про це повідомило Інтернет-видання "Комсомольская правда в Україні", передають Українські Новини.

При закупівлі даного обладнання офіційні представники ПАТ "Укргазвидобування" навмисне обманювали потенційних зарубіжних постачальників, оскільки компанія не планувала проводити оплату за поставлене обладнання. Це випливає з визначення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 22 вересня 2017 року, текст якого має з офіційним перекладом в своєму розпорядженні видання "Комсомольская правда в Україні".

"У березні 2015 року ПАТ "Укргазвидобування" зіткнулося з гострою необхідністю різкого збільшення видобутку газу в зв'язку з політичною і економічною кризою. Було очевидно, що збільшення на діючих газових свердловинах можливо істотно збільшити за рахунок належного очищення і технічного обслуговування, але "Укргазвидобуванню" не вистачало обладнання для такого очищення. Хоча їй належали кілька одиниць КТУ (колтюбінгові установки), всі вони перебували в аварійному стані, їх неможливо було використовувати. Таким чином, керівництво ПАТ "Укргазвидобування" розпочало обговорення можливостей придбання додаткового обладнання для підвищення продуктивності, зокрема, для використання її дочірньою компанією – "Полтавагазвидобування", – йдеться в ухвалі Лондонського арбітражу.

Як випливає з документа, представники української газодобувної компанії провели попередні переговори з декількома компаніями про постачання обладнання, кожна з яких могла виявитися жертвою обману. Учасником переговорів ПАТ "Укргазвидобування" був головний інженер компанії Олексій Нестеренко. Контракт був укладений з Moston Properties Limited після офіційної поїздки представників української видобувної компанії до Китаю для переговорів з найбільшим в світі виробником нафтогазового обладнання Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies.

Після отримання колтюбінгових установок компанія "Укргазвидобування" прийняла їх в експлуатацію проведа монтаж обладнання, яке зараз використовується на родовищах газу в Полтавській області. Проте, як сказано у рішенні Лондонського арбітражу, "Укргазвидобування" під різними надуманими й необґрунтованими приводами стала уникати здійснення оплати за поставлене обладнання.

Серед таких надуманих приводів у визначенні міжнародного арбітражу фігурують безпідставні звинувачення в корупції, невідповідність обладнання технічним критеріям закупівлі і т. п. У ході арбітражного розгляду Лондоні представники ПАТ "Укргазвидобування" не змогли довести свої твердження, а установка для газовидобутку, придбана у Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies через Moston Properties Limited, зараз успішно використовується компанією родовищах газу в Полтаві. Таким чином, на думку міжнародного арбітражу в Лондоні, "Укргазвидобування" просто ухиляється від виконання контрактних зобов'язань за поставлене і використовуване обладнання закордонних виробників.

"Я прийшов до висновку, що поведінка відповідача (держкомпанії "Укргазвидобування") з липня 2015 року (коли КТУ вже транспортувалася до України) було розроблено таким чином, щоб Moston Properties Limited не отримав повну оплату ціни, узгодженої за контрактом ... Дії відповідача були спрямовані на уникнути виплати позивачеві другої половини ціни покупки", – зробив висновок Лондонський міжнародний арбітраж.

Раніше дочірня компанія НАК "Нафтогаз" – ПАТ "Укргазвидобування" – неодноразово опинялася в епіцентрі гучних міжнародних скандалів через незаконні спроб уникнути виконання зобов'язань як перед постачальниками обладнання для газовидобутку, так і перед зарубіжними кредиторами компанії. Ці факти лягали в основу кримінальних справ, жодне з яких не було доведено до логічного завершення. Так само як вже більше півроку керівники української компанії просто ігнорують рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду, який повністю визнав законність вимог Moston Properties Limited про оплату поставленого "Укргазвидобуванню" і використовуваного в її діяльності обладнання.