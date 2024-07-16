Однако, если пострадавшие подадут заявления о преступлении, шансы на открытие производства возрастут. Несмотря на это, народный депутат Ярослав Юрчишин считает, что установить заказчиков и исполнителей будет сложно.
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Что сообщили в полиции относительно "темников" Укринформа
Национальная полиция Украины по поручению офиса Генерального прокурора исследовала ситуацию с так называемыми "темниками" в агентстве "Укринформ" и не обнаружила оснований для открытия уголовного производства. Это исследование было проведено по запросу Юрчишина.
Результат рассмотрения запроса / Фото Ярослава Юрчишина
Однако это не означает, что дело закрыто окончательно.
Конечно, это просто обращение. Если пострадавшие подадут заявление о преступлении, шансы добиться открытия куда выше. А вот установить как исполнителей так и заказчиков при такие мотивации точно будет сложно. Ведь нет оснований,
– отметил Юрчишин.
Что такое "темник"
Темник – документ, указание государственной власти для журналистов и СМИ, что имеет целью изменить редакционную политику этого СМИ и таким образом повлиять на мнение аудитории СМИ относительно тех или иных общественных событий.
Обычно, термин касается постсоветских стран, в основном, Украины и России.
Что известно о "темниках" в Укринформе
- Издание "Украинская правда" обнародовало расследование о деятельности бывшего генерального директора Укринформа Алексея Мацуки. В частности, как утверждают журналисты, ссылаясь на работников агентства, Мацука посылал региональным редакциям файлы с рекомендациями по темам, которые корреспонденты должны освещать, а также указания, у кого брать комментарии, а кого избегать.
- По данным расследования, из-за такого руководства агентство покинули 45 работников, 30 из которых уволились только за последние три месяца. В материале также указано, что Институт массовой информации начал фиксировать появление новостей с явным уклоном в пользу Офиса Президента.
- Представители медийной команды Офиса Президента в общении с расследователями отрицали свою причастность к появлению "темников" в Укринформе.
- Председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев, комментируя скандал с Укринформом, заявил, что в Украине не должно существовать государственных медиа. По его словам, Укринформ "не должен был бы существовать в таком виде", и поэтому он считает необходимым принять закон об этом информационном агентстве.