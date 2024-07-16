Однако, если пострадавшие подадут заявления о преступлении, шансы на открытие производства возрастут. Несмотря на это, народный депутат Ярослав Юрчишин считает, что установить заказчиков и исполнителей будет сложно.

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Что сообщили в полиции относительно "темников" Укринформа

Национальная полиция Украины по поручению офиса Генерального прокурора исследовала ситуацию с так называемыми "темниками" в агентстве "Укринформ" и не обнаружила оснований для открытия уголовного производства. Это исследование было проведено по запросу Юрчишина.

Результат рассмотрения запроса / Фото Ярослава Юрчишина

Однако это не означает, что дело закрыто окончательно.

Конечно, это просто обращение. Если пострадавшие подадут заявление о преступлении, шансы добиться открытия куда выше. А вот установить как исполнителей так и заказчиков при такие мотивации точно будет сложно. Ведь нет оснований,

– отметил Юрчишин.

Что такое "темник" Темник – документ, указание государственной власти для журналистов и СМИ, что имеет целью изменить редакционную политику этого СМИ и таким образом повлиять на мнение аудитории СМИ относительно тех или иных общественных событий. Обычно, термин касается постсоветских стран, в основном, Украины и России.

Что известно о "темниках" в Укринформе