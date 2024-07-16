Однак, якщо постраждалі подадуть заяви про злочин, шанси на відкриття провадження зростуть. Попри це, народний депутат Ярослав Юрчишин вважає, що встановити замовників і виконавців буде складно.
Дивіться також Україна має інформацію, де Росія утримує викраденого журналіста Хилюка, – омбудсман
Що повідомили в поліції стосовно "темників" Укрінформу
Національна поліція України за дорученням офісу Генерального прокурора дослідила ситуацію з так званими "темниками" в агентстві "Укрінформ" і не виявила підстав для відкриття кримінального провадження. Це дослідження було проведене за запитом Юрчишина.
Результат розгляду запиту / Фото Ярослава Юрчишина
Однак це не означає, що справа закрита остаточно.
Звісно, це просто звернення. Якщо постраждалі подадуть заяву про злочин, шанси добитися відкриття куди вищі. А от встановити як виконавців так і замовників при такі мотивації точно буде складно. Бо ж немає підстав,
– зазначив Юрчишин.
Що таке "темник"
Темник – документ, вказівка державної влади для журналістів та ЗМІ, що має на меті змінити редакційну політику цього ЗМІ і таким чином вплинути на думку аудиторії ЗМІ щодо тих чи інших суспільних подій.
Зазвичай, термін стосується пострадянських країн, в основному, України та Росії.
Що відомо про "темників" в Укрінформі
- Видання "Українська правда" оприлюднило розслідування щодо діяльності колишнього генерального директора Укрінформу Олексія Мацуки. Зокрема, як стверджують журналісти, посилаючись на працівників агентства, Мацука надсилав регіональним редакціям файли з рекомендаціями щодо тем, які кореспонденти повинні висвітлювати, а також вказівки, у кого брати коментарі, а кого уникати.
- За даними розслідування, через таке керівництво агентство покинули 45 працівників, 30 з яких звільнилися лише за останні три місяці. У матеріалі також зазначено, що Інститут масової інформації почав фіксувати появу новин з явним ухилом на користь Офісу Президента.
- Представники медійної команди Офісу Президента у спілкуванні з розслідувачами заперечили свою причетність до появи "темників" в Укрінформі.
- Голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, коментуючи скандал з Укрінформом, заявив, що в Україні не повинно існувати державних медіа. За його словами, Укрінформ "не мав би існувати в такому вигляді", і тому він вважає за необхідне прийняти закон про це інформаційне агентство.