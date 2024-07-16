Однак, якщо постраждалі подадуть заяви про злочин, шанси на відкриття провадження зростуть. Попри це, народний депутат Ярослав Юрчишин вважає, що встановити замовників і виконавців буде складно.

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Що повідомили в поліції стосовно "темників" Укрінформу

Національна поліція України за дорученням офісу Генерального прокурора дослідила ситуацію з так званими "темниками" в агентстві "Укрінформ" і не виявила підстав для відкриття кримінального провадження. Це дослідження було проведене за запитом Юрчишина.

Результат розгляду запиту / Фото Ярослава Юрчишина

Однак це не означає, що справа закрита остаточно.

Звісно, це просто звернення. Якщо постраждалі подадуть заяву про злочин, шанси добитися відкриття куди вищі. А от встановити як виконавців так і замовників при такі мотивації точно буде складно. Бо ж немає підстав,

– зазначив Юрчишин.

Що таке "темник" Темник – документ, вказівка державної влади для журналістів та ЗМІ, що має на меті змінити редакційну політику цього ЗМІ і таким чином вплинути на думку аудиторії ЗМІ щодо тих чи інших суспільних подій. Зазвичай, термін стосується пострадянських країн, в основному, України та Росії.

Що відомо про "темників" в Укрінформі