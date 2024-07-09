ПАРЄ може розробити й ухвалити окрему резолюцію щодо незаконного затримання цивільних громадян України, включаючи журналістів. Така резолюція може бути прийнята на наступній сесії ПАРЄ в жовтні.

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Що відомо про Дмитра Хилюка

Про викраденого російськими військовими кореспондента інформаційного агентства УНІАН Дмитра Хилюка розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Щодо Дмитра Хилюка. Офіційно російська сторона не проінформувала мене, де він знаходиться, тому офіційно я не можу підтвердити це місце. Неофіційно у нас такі дані є,

– сказав Лубінець.

Омбудсман додав, що порушив питання щодо тортур Хилюка на зустрічі з керівництвом ПАРЄ, з яким вони зробили два сайд-івенти. Один з них стосувався цивільних заручників-журналістів.

Там окремо ми піднімали питання не тільки Дмитра, а й всіх журналістів. В тому числі ми передали списки нашим міжнародним партнерам, щоб можливо вони використовували свої канали комунікації для повернення їх додому,

– пояснив Дмитро Лубінець.

Раніше звільнений з полону захисник розповідав про журналіста

31 травня, Україні вдалося повернути 75 людей з російського полону. Один із звільнених захисників розповів, що Хилюк, якого викрали російські війська, живий і очікує на звільнення з полону.

Він також передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання. За словами матері Хилюка Галини, вона отримала "найкращу вісточку у світі".