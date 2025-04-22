Трампа запитали, чи він підтримує свого міністра оборони. Відповідь президента США передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що сказав Трамп про Гегсета

На запитання журналістів лідер США відіслав їх до хуситів. Мовляв, запитайте в них, як справи у глави Пентагону.

Хусити фігурують тут не просто так. Саме удари по Ємену Гегсет обговорював і в тому чаті, куди випадково додали головного редактора The Atlantic, і в чаті з особистого номера, де були його дружина, брат і адвокат.

Піт робить чудову роботу. Усі ним задоволені,

– додав Трамп.

Утім, це не зовсім так. ЗМІ вже писали, що Гегсета можуть усунути з посади через скандали. Та в Білому домі спростовують інформацію журналістів, називаючи це чутками та злим умислом медійників.

Та це не скасовує факту звільнень людей Гегсета. З Пентагону вигнали трьох топпосадовців – їх виводили під охороною.