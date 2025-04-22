Трампа спросили, поддерживает ли он своего министра обороны. Ответ президента США передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что сказал Трамп о Хэгсете

На вопрос журналистов лидер США отослал их к хуситам. Мол, спросите у них, как дела у главы Пентагона.

Хуситы фигурируют здесь не просто так. Именно удары по Йемену Хэгсет обсуждал и в том чате, куда случайно добавили главного редактора The Atlantic, и в чате с личного номера, где были его жена, брат и адвокат.

Пит делает замечательную работу. Все им довольны,

– добавил Трамп.

Впрочем, это не совсем так. СМИ уже писали, что Хэгсета могут отстранить от должности из-за скандалов. Но в Белом доме опровергают информацию журналистов, называя это слухами и злым умыслом медийщиков.

Однако, это не отменяет факта увольнений людей Хэгсета. Из Пентагона выгнали трех топ-чиновников – их выводили под охраной.