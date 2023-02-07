Укрэнерго опубликовало предварительный график, по которому в каждой из областей в течение одного дня не будет отключений света. Однако в этом графике возможны изменения, если враг снова будет атаковать энергосистему.

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График отсутствия отключений от Укрэнерго

8 февраля свет не выключается в Запорожской, Донецкой, Николаевской областях;

9 февраля – в Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях;

10 февраля – в Волынской и Киевской областях;

13 февраля – в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Закарпатской областях;

14 февраля – в Полтавской, Черкасской, Ровенской, Луганской областях;

15 февраля – в Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской областях;

16 февраля – в Днепропетровской области;

17 февраля – в Киеве и Черновицкой области;

20 февраля – во Львовской и Одесской областях.

Почему это важно и для чего Укрэнерго идет на такой шаг

В течение двух недель Укрэнерго будет производить измерение фактического потребления электроэнергии в каждом регионе. Благодаря этому можно будет увидеть, как ведут себя бытовые пользователи при отсутствии лимитов электропотребления.

Такое исследование, называемое режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления,

– объяснили в Укрэнерго.

Полученные результаты замеров позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам. В окончательных результатах будет учтено и количество предприятий в каждом регионе и количество бытовых пользователей.

Важно! Отсутствие лимитов в одном регионе предполагает возможное изменение лимитов в другом при условии дефицита электроэнергии. Поэтому в те дни, когда в вашей области не будет отключений, не забывайте об ответственном потреблении электроэнергии, ведь существенный рост электропотребления в вашем регионе может привести к аварийным отключениям в других.