Укренерго опублікувало попередній графік, за яким у кожній з областей протягом одного дня не буде відключень світла. Однак у цьому графіку можливі зміни, якщо ворог знову атакуватиме енергосистему.

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Графік відсутності відключень від Укренерго

8 лютого світло не вимикають у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській областях;

9 лютого – у Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях;

10 лютого – у Волинській та Київській областях;

13 лютого – у Вінницькій, Кіровоградській, Чернігівській, Закарпатській областях;

14 лютого – у Полтавській, Черкаській, Рівненській, Луганській областях;

15 лютого – у Житомирській, Івано-Франківській, Сумській, Тернопільській областях;

16 лютого – у Дніпропетровській області;

17 лютого – у Києві та Чернівецькій області;

20 лютого – у Львівській та Одеській областях.

Оскільки енергомережа є єдиною і працює за схемою "скільки енергії вироблено, стільки й має бути спожито", то в дні, коли в одних регіонах не вимикають світло, в інших можливі зміни в графіках відключень.

Чому це важливо та для чого Укренерго йде на такий крок

Протягом двох тижнів Укренерго проводитиме вимірювання фактичного споживання електроенергії у кожному регіоні. Завдяки цьому можна буде побачити, як поводяться побутові користувачі за умови відсутності лімітів електроспоживання.

Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання,

– пояснили в Укренерго.

Отримані результати вимірів дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області й забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах. В остаточних результатах буде врахована й кількість підприємств у кожному регіоні й кількість побутових користувачів.

Важливо! Відсутність лімітів в одному регіоні передбачає можливу зміну лімітів в іншому за умови дефіциту електроенергії. Тому в ті дні, коли у вашій області не буде відключень, не забувайте про відповідальне споживання електроенергії, адже суттєве зростання електроспоживання у вашому регіоні може призвести до аварійних відключень в інших.