24 Канал розповідає, у яких областях діють планові та аварійні виключення електроенергії. Чи вимикатимуть світло у вашій домівці – читайте далі.
До теми "2 години є, 8 – немає": Укренерго дало реалістичні прогнози зі світлом в Одесі
Світло на Рівненщині
Графіки відключень електроенергії 7 лютого:
- Місто Рівне – за посиланням
- Рівненська область – за посиланням
Як вимикатимуть світло на Хмельниччині
На Хмельниччині 7 лютого вночі світло не вимикатимуть. Вдень відключення відбуватимуться лише за основними чергами.
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"
Що зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині
Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії. Ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Графіки можна подивитись за посиланнями:
В Одесі тривають екстрені відключення
На жаль, внаслідок аварії на підстанції Укренерго на Одещині все ще складна ситуація зі світлом. Тому у місті та регіоні тривають екстрені відключення.
На Сумщині не вимикатимуть електрику
7 лютого відключень електроенергії за графіками по Сумській області не планується, повідомили в "Сумиобленерго".
Графік відключення світла на Запоріжжі
Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"
Що зі світлом на Прикарпатті
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- З 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 04:00 до 06:00, з 11:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- З 00:00 до 02:00, 09:00 до 11:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3, 1.4
- З 02:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 11:00 до 12:00, 22:00 до 24:00 – можливі вимкнення
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- З 01:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 01:00, 06:00 до 09:00, з 14:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- З 12:00 до 14:00 – можливі вимкнення
Підчерга 2.3, 2.4
- З 00:00 до 02:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 07:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- З 02:00 до 04:00, 06:00 до 07:00 – можливі вимкнення
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 01:00 до 04:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- З 07:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- З 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 04:00 до 06:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та 15:00 до 19:00
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 21:00
- Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00
На Вінниччині діє графік відключення світла
В обленерго опублікували графік знеструмлень на 7 лютого:
Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"
Яка ситуація зі світлом на Волині
Величина добового ліміту на Волинь 7 лютого в середньому становить 58% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Тому у регіоні діють графіки відключення світла. Їх можна подивитись за посиланням.
Електроенергія на Полтавщині
Станом на 7 лютого Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області з розбивкою по годинах. Протягом дня діятиме формула +4/-2. Планується вимикати лише по одній черзі за раз. Погодинний графік подачі світла – тут.