24 Канал розповідає, у яких областях діють планові та аварійні виключення електроенергії. Чи вимикатимуть світло у вашій домівці – читайте далі.

До теми "2 години є, 8 – немає": Укренерго дало реалістичні прогнози зі світлом в Одесі

Світло на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 7 лютого:

Місто Рівне – за посиланням

Рівненська область – за посиланням

Як вимикатимуть світло на Хмельниччині

На Хмельниччині 7 лютого вночі світло не вимикатимуть. Вдень відключення відбуватимуться лише за основними чергами.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

Що зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії. Ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Графіки можна подивитись за посиланнями:

В Одесі тривають екстрені відключення

На жаль, внаслідок аварії на підстанції Укренерго на Одещині все ще складна ситуація зі світлом. Тому у місті та регіоні тривають екстрені відключення.

На Сумщині не вимикатимуть електрику

7 лютого відключень електроенергії за графіками по Сумській області не планується, повідомили в "Сумиобленерго".

Графік відключення світла на Запоріжжі



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Що зі світлом на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 04:00 до 06:00, з 11:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 00:00 до 02:00, 09:00 до 11:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

З 02:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 11:00 до 12:00, 22:00 до 24:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 01:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 01:00, 06:00 до 09:00, з 14:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 12:00 до 14:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

З 00:00 до 02:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 07:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 02:00 до 04:00, 06:00 до 07:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 01:00 до 04:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

З 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 04:00 до 06:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та 15:00 до 19:00

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 21:00

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00

На Вінниччині діє графік відключення світла

В обленерго опублікували графік знеструмлень на 7 лютого:



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

Яка ситуація зі світлом на Волині

Величина добового ліміту на Волинь 7 лютого в середньому становить 58% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Тому у регіоні діють графіки відключення світла. Їх можна подивитись за посиланням.

Електроенергія на Полтавщині

Станом на 7 лютого Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області з розбивкою по годинах. Протягом дня діятиме формула +4/-2. Планується вимикати лише по одній черзі за раз. Погодинний графік подачі світла – тут.