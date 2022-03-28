В Укрэнерго подчеркнули, что это первый аукцион после объединения энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

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Отметим, что между украинской и европейской энергосистемами, которые работают синхронно, нет коммерческих обменов. Такое условие было предусмотрено Соглашением между Укрэнерго и ENTSO-E на время пробного периода.

Первый аукцион прошел 28 марта 2022 на день поставки 30 марта (фактическая дата начала экспорта). Объем пересечения, выставленный на аукцион, составляет 210 мегаватт (ежечасно).

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В Укрэнерго говорят, что начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

В целом пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тысяч мегаватт. Для европейских стран украинская электроэнергия открывает широкие возможности для замещения российского газа.

Наш первый шаг к европейскому рынку электроэнергии, который приобретает чрезвычайную важность с учетом войны в Украине. Он означает, что украинская энергетика получит дополнительные средства для поддержания своей работы в тяжелые времена, а наши европейские партнеры – ресурс для частичного замещения российского газа,

– сказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

К слову, американский президент Джо Байден выступил 26 марта с речью в Польше. Там он подчеркнул, что Европа должна отказаться от российского топлива и избавиться от зависимости от России.

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