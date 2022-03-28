В "Укренерго" наголосили, що це перший аукціон після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

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Зазначимо, що наразі між українською та європейською енергосистемами, які працюють синхронно, немає комерційних обмінів. Така умова була передбачена Угодою між Укренерго та ENTSO-E на час пробного періоду.

Перший аукціон пройшов 28 березня 2022 року на день поставки 30 березня (фактична дата початку експорту). Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 мегават (щогодини).

Це допоже Єврові замінити російський газ

В Укренерго кажуть, що початок експорту електроенергії дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

Всього пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E cкладає до 2 тисяч мегават. Для європейських країн українська електроенергія відкриває широкі можливості для заміщення російського газу.

Наш перший крок до європейського ринку електроенергії, який набуває надзвичайної важливості з огляду на війну в Україні. Він означає, що українська енергетика отримає додаткові кошти для підтримання своєї роботи у важкі части, а наші європейські партнери - ресурс для часткового заміщення російського газу,

– сказав голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

До слова, американський президент Джо Байден 26 березня виступив з промовою у Польщі. Там він наголосив, що Європа має відмовитись від російського палива та позбутися залежності від Росії.

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