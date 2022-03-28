Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав рішення країн "Великої сімки" не платити за російський газ рублями.

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За його словами, міністр енергетики цих держав визнали, що така вимога держави-терориста порушує умови контрактів.

Галущенко наголосив, що виконання такої вимоги дало б змогу Росії обійти введені санкції.

Росія досі намагається шантажувати весь цивілізований світ, проте це лише об‘єднує нас у боротьбі проти божевільного агресора,

– заявив Герман Галущенко.

Додамо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше наголосила, що Росія не зможе вимагати в Європи оплату за енергетичні ресурси в рублях. Це є порушенням зі сторони країни-агресора.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц акцентував на умовах договорів, де вказані лише євро та долари. Аналогічну думку висловив і прем'єр Італії Маріо Драгі (за його словами, така вимога може призвести до розірвання контрактів).

Водночас прем'єр-міністр Словенії Янез Янша припустив, що в Європі навряд хтось знає, як виглядають російські рублі.

А очільник парламенту Бельгії Александр де Кро зауважив, що перехід на оплату в рублях може призвести до зміни ціни палива. Мовляв це можливо лише у випадку укладення нового договору.

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