Об этом в компании сообщили утром 6 июня. Там объяснили детали этого решения.
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Укрэнерго отменило тендер на закупку кондиционеров
Национальная энергетическая компания Укрэнерго объявила, что в четверг, 6 июня, тендер о закупке кондиционеров для компании отменят.
Процедуру отмены согласно законодательству уже начало наше закупочное подразделение. С момента, когда компания призвала всех не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают,
– говорится в сообщении пресс-службы компании.
В Укрэнерго заявили, что тендер начали готовить в начале текущего года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.
"Цель этой закупки была – обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала. Об этом указано в тендерной документации на Prozorro", – уточняют в Укрэнерго.
Там добавляют, покупают все в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Также они отметили, что объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов.
Поэтому во избежание манипуляций в обществе, как сообщили в Укрэнерго, тендер будет отменен.
В компании добавили, что будут ремонтировать имеющиеся кондиционеры для обеспечения работы технической инфраструктуры Укрэнерго. Тендерную процедуру возобновят после отмены всех отключений.
Укрэнерго отменяет тендер на закупку кондиционеров / Фото Укрэнерго
Что известно об объявленном накануне тендере: основное
- Накануне стало известно, что Укрэнерго 3 июня объявило тендер на закупку кондиционеров. Ожидаемая стоимость закупки составляла почти 630 тысяч гривен.
- Согласно тендеру, компания объявила о своем намерении приобрести 4 комплекта систем кондиционирования воздуха, стоимость которых также покрывает расходы на установку.
На сайте ProZorro был приведен такой список кондиционеров, которые планировало приобрести Укрэнерго:
- Кондиционер сплит-система инверторный 80 метров квадратных 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A;
- Кондиционер сплит-система инверторный 80 метров квадратных 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E;
- 2 сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125 метров квадратных 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.