В "Укрэнерго" говорят, что бригады уже готовы. Нужно лишь договориться о безопасном коридоре для них.

Заметьте Требуем немедленно допустить ремонтную бригаду на ЧАЭС, – Верещук

Наши ремонтные бригады готовы выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага, и ждут только разрешения,

– говорится в сообщении "Укрэнерго"

Чернобыльскую АЭС российские оккупанты взяли под контроль еще 24 февраля. С того времени в их плену находятся и работники станции. Днем 9 марта стало известно о повреждении линии питания, что фактически угрожает окружающей среде из-за проблем хранения ядерных отходов. Сейчас ЧАЭС работает на резервных генераторах.

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