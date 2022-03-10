В "Укренерго" кажуть, що бригади уже готові. Потрібно лише домовитися про безпечний коридор для них.

Зауважте Вимагаємо негайно допустити ремонтну бригаду на ЧАЕС, – Верещук

Наші ремонтні бригади готові виконати ремонт лінії негайно, незважаючи на погрози розстрілу з боку ворога, та очікують лише дозволу,

– йдеться в повідомленні "Укренерго"

Чорнобильську АЕС російські окупанти взяли під контроль ще 24 лютого. Від тоді в їхньому полоні перебувають і працівники станції. Удень 9 березня стало відомо про пошкодження лінії живлення, що фактично загрожує довкіллю через проблеми зберігання ядерних відходів. Зараз ЧАЕС працює на резервних генераторах.

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