Уже все энергоблоки на украинских атомных электростанциях удалось вернуть в работу, однако это не спасает нашу энергетику от дефицита. О ситуации подробно рассказали в НЭК "Укрэнерго".

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Сколько дней нужно, чтобы увеличить генерацию тока

По словам главы Укрэнерго Кудрицкого, некоторые сети до сих пор работают не в полную мощь из-за последствий массированных ракетных атак. Однако он сказал, сколько времени нужно, чтобы это исправить.

Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность трех атомных станций в сети. Через один – два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям,

– сказал Кудрицкий.

Также он подчеркнул, что холод – это тот фактор, который существенно влияет на работу энергосистемы. Скажем, сегодня, 18 декабря, есть мороз, и его прогнозируют на завтра. Поэтому, разумеется, недостаток будет значимым и сейчас, и завтра, и во все дни, когда характеристики на столбиках термометра будут опускаться низко.

Сколько еще будут продолжаться плановые отключения

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам стоит запастись терпением, ведь пока планируется, что отключения электроэнергии будут на протяжении всей зимы вплоть до начала марта. Из-за ракетных обстрелов и массированных атак украинская энергетическая система пострадала на 75 миллионов гривен. Собственно, эта сумма необходима для возобновления стабильного электроснабжения и для людей, и для бизнеса.

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Также к этой теме стоит вспомнить, что враг пытается сделать все, чтобы дезинформировать нас и заставить поверить в то, что не Россия виновата в отключениях света, а – украинская власть. Вражеские пропагандисты распространяют фейковое письмо Кудрицкого, в котором тот говорит о "полном заживлении" энергосистемы и экспорте тока в другие страны. Очевидно, это полный бред, потому что нашему государству едва хватает электричества, чтобы обеспечить собственные потребности.