Об этом в эфире 24 канала сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Он сказал, что в Украине подключили 9 энергоблок, а значит, света станет больше.
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Как отметил Белявский, одной из причин ограничений в электроснабжении является дефицит электроэнергии, зависящий от объема мощности выработки. Поэтому благодаря Министерству энергетики Украины и всем специалистам теперь в энергетическом балансе на один гигаватт стало больше.
"Впрочем, следует понимать, что те ограничения, которые сейчас есть, это следствие террористических атак России на объекты энергосистемы Украины", – добавил Белявский.
Европа передаст led-лампы
Европейская комиссия объявила о передаче 30 миллионов led-ламп для украинских потребителей.
По личным расчетам Белявского, если на каждое домохозяйство в Украине, которых около 14 миллионов 900 тысяч, придется по две такие лампы, это позволит сохранить в общей сложности один гигаватт электроэнергии. Это равно мощности одного атомного энергоблока.
В Украине присоединили все энергоблоки: смотреть видео
Скорость обновления
Белявский отметил и феноменальную скорость восстановления украинской энергетики специалистами. Через две недели после разрушений вступил в строй энергоблок. Для мировой практики такие термины вызывают восхищение, однако стали нормой для работы наших энергетиков. И это должен понимать каждый украинец.
В целом до 2022 года инцидент с выведением или аварийным отключением атомных энергоблоков от энергосистемы в любой стране считался инцидентом красного уровня опасности.
– сообщил специалист.
Однако это стало реалиями нашей жизни, спровоцированными российской агрессией. По словам Белявского, реанимирование и подключение самого мощного в Европе энергоблока через две недели – невероятный результат.
С другой стороны, отметил спикер, это ситуация ядерной опасности, созданной российской армией. Она сознательно обстреляла станции, отвечающие за подключение атомных энергоблоков с распределительными сетями.
Что известно об энергосистеме сейчас
- На утро 13 декабря со светом почти 90% Херсона, а также близлежащие населенные пункты. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.
- В Одессе полтора миллиона жителей были без света 12 декабря, сегодня это 300 абонентов. Сейчас работают 43 котельные из 140 имеющихся. Запускаются насосные станции.
- Во Львовской области, по словам главы ОВА Максима Козицкого, дефицит электроэнергии один из самых больших.