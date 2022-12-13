Про це в ефірі 24 каналу повідомив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Він сказав, що в Україні підключили 9 енергоблок, а отже світла стане більше.
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Як зазначив Білявський, однією з причин обмежень в електропостачанні є дефіцит електроенергії, який залежить від обсягу потужності вироблення. Тому завдяки Міністерству енергетики України та всім фахівцям тепер в енергетичному балансі на один гігават стало більше.
"Втім, варто розуміти, що ті обмеження, які зараз є, це наслідок терористичних атак Росії на об'єкти енергосистеми України", – додав Білявський.
Європа передасть led-лампи
Європейська комісія оголосила про передачу 30 мільйонів led-ламп для українських споживачів.
За особистими розрахунками Білявського, якщо на кожне домогосподарство в Україні, яких близько 14 мільйонів 900 тисяч, припаде по дві такі лампи, це дозволить зберегти загалом також один гігават електроенергії. Це дорівнює потужності одного атомного енергоблоку.
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Швидкість відновлення
Білявський наголосив і на феноменальній швидкості відновлення української енергетики спеціалістами. За два тижні після руйнувань став до ладу енергоблок. Для світової практики такі терміни викликають захоплення, однак, стали нормою для роботи наших енергетиків. І це має розуміти кожен українець.
Загалом до 2022 року інцидент з виведенням або з аварійним відключенням атомних енергоблоків від енергосистеми в будь-якій країні вважався інцидентом червоного рівня небезпеки,
– повідомив спеціаліст.
Однак це стало реаліями нашого життя, спровокованими російською агресією. За словами Білявського, реанімування і підключення найпотужнішого в Європі енергоблоку за два тижні – неймовірний результат.
З іншого боку, зазначив спікер, це ситуація ядерної небезпеки, яку створила російська армія. Вона свідомо обстріляла станції, які відповідають за підключення атомних енергоблоків з розподільчими мережами.
Що відомо про енергосистему зараз
- На ранок 13 грудня зі світлом майже 90% Херсона, а також прилеглі населені пункти. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.
- В Одесі півтора мільйона мешканців були без світла 12 грудня, сьогодні це 300 абонентів. Наразі працюють 43 котельні зі 140 наявних. Запускаються помпові станції.
- У Львівській області, за словами очільника ОВА Максима Козицького, дефіцит електроенергії один з найбільших.