Агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка выделил средства на ремонт школ, детских садов, обустройство детских площадок в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.

Летом предприятия "Укрлендфарминг" традиционно выделяют средства на необходимые для этих учреждений ремонты, закупают оборудование, мебель, спортинвентарь, ремонтируют системы отопления, водоотведения, строят в деревнях детские площадки и тому подобное. Дополнительных полумиллиона гривен выделил "Укрлендфарминг" для помощи дошкольным и школьным учебным заведениям Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей.

В частности, предприятие "Райз-Восток", которое входит в группу "Укрлендфарминг", в рамках социально-экономического партнерства приняли участие в реконструкции Хмеливского лицея из Роменского района Сумской области.

"На проект по утеплению, обновлению системы теплоснабжения и котельной лицея нами были выделены около 200 тысяч грн, – рассказал директор Райз-Востока Юрий Щербак. – Несмотря на жесткие карантинные условия, удалось провести работы по утеплению кровли и фасада школы, по благоустройству территории, замены окон и дверей, а также осуществить ремонт этажей, спортзала и помещений детского сада. Трушевский ДОУ получил помощь в виде мебели. За годы своей работы наше предприятие всегда ставит обеспечение необходимым дошкольных и школьных учебных заведений среди приоритетных задач".

"Новая Хмеливская объединенная община включает шесть сельских советов: Басовский, Дибровский, Смилевский, Сулимовский и Хустянский. Именно сегодня нам крайне необходима поддержка не только государства, но и всех предприятий, осуществляющих свою производственную деятельность на территории новых ОТГ, – отметила Ольга Рыбалко, председатель Хмеливского сельсовета. – Приятно то, что когда мы начали реконструкцию Хмеливского лицея, предприятие "Райз-Восток" из группы компании "Укрлендфарминг" сразу оказало финансовую помощь. Я верю, что наши совместные усилия по созданию лучших условий для обучения детей получат эхо в здоровой образованной молодежи".

"Укрлендфарминг" ежегодно принимает активное участие в подготовке детсадов и школ к новому учебному сезону на территории тех 22 областей Украины, в которых ведет свою деятельность. В течение года социально ответственные предприятия холдинга "Укрлендфарминг" комплексно поддерживают образовательные учреждения: они не только закупают стройматериалы для ремонта помещений, новую мебель, но и осуществляют специальное устройство классов в соответствии с требованиями государственной программы "Новая украинская школа" и др.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших отечественных агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропромышленных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 миллиарда яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.