Агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка виділив кошти на ремонти шкіл, дитячих садочків, облаштування дитячих майданчиків у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Влітку підприємства "Укрлендфармінгу" традиційно виділяють кошти на необхідні для цих закладів ремонти, закуповують обладнання, меблі, спортінвентар, ремонтують системи опалення, водовідведення, будують у селах дитячі майданчики тощо. Додаткових півмільйона гривень виділив "Укрлендфармінг" для допомоги дошкільним та шкільним навчальним закладам Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та Харківської областей.

Зокрема, підприємство "Райз-Схід", яке входить до групи "Укрлендфармінг", в рамках соціально-економічного партнерства взяло участь у реконструкції Хмелівського ліцею з Роменського району Сумської області.

"На проєкт з утеплення, оновлення системи теплопостачання та котельні ліцею нами були виділені близько 200 тисяч грн, – розповів директор Райз-Сходу Юрій Щербак. – Незважаючи на жорсткі карантинні умови, вдалося провести роботи з утеплення покрівлі і фасаду школи, з благоустрою території, заміни вікон і дверей, а також здійснити ремонт поверхів, спортзалу й приміщень дитячого садка. Трушівський ДНЗ отримав допомогу у вигляді меблів. За роки своєї праці наше підприємство завжди ставить забезпечення необхідним дошкільних та шкільних навчальних закладів серед пріоритетних завдань".

"Нова Хмелівська об’єднана громада включає шість сільських рад: Басівську, Дібрівську, Смілівську, Сулимівську та Хустянську. Саме сьогодні нам вкрай необхідна підтримка не тільки держави, а й усіх підприємств, що здійснюють свою виробничу діяльність на території новоствореної ОТГ, – зазначила Ольга Рибалко, голова Хмелівської сільради. – Приємно те, що коли ми розпочали реконструкцію Хмелівського ліцею, підприємство "Райз-Схід" з групи компанії "Укрлендфармінг" відразу надало фінансову допомогу. Я вірю, що наші спільні зусилля зі створення найкращих умов для навчання дітей отримають відлуння у здоровій освіченій молоді".

"Укрлендфармінг" щороку бере активну участь у підготовці дитсадків і шкіл до нового навчального сезону на території тих 22 областей України, в яких веде свою діяльність. Протягом року соціально відповідальні підприємства холдингу "Укрлендфармінг" комплексно підтримують освітні заклади: вони не тільки закуповують будматеріали для ремонтів приміщень, нові меблі, але і здійснюють спеціальне облаштування класів згідно з вимогами державної програми "Нова українська школа" тощо.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших вітчизняних агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса й молока. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агровиробничих кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатори, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське", загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям в 10, 5 млн курей-несучок. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.