Свой вклад почти в полмиллиона гривен предприятие "ВП Полесье", которое входит в состав группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, выделило на улучшение условий Овруцкой городской больницы.

Средства использованы на обустройство мебелью детского отделения, а также на закупку критически необходимого сегодня аппарата для лечения болезней дыхательных путей – ларингоскопа.

Пандемия коронавирусной болезни помешала долгожданному открытию детского отделения Овруцкой городской больницы. Двери отделения торжественно открыли только после снятия ограничений – 17 июня.

"ООО "ВП Полесье" занимается проектом обновления детского отделения с прошлого года, – рассказал Владимир Левковский, директор предприятия. - С одной стороны, длительный карантин отодвинул дату его открытия, а с другой – показал слабые места Овручского медучреждения. Ведь на момент начала карантина не было подходящих для больных детей и медперсонала кроватей, шкафов и т.д., поэтому мы взяли на себя обязательства обеспечить больницу мебелью. Овруцкий городской совет выделил средства на ремонт помещений, – отметил директор "ВП Полесье". – Сейчас детское отделение отвечает всем современным требованиям. Также наше предприятие перечислило на днях четверть миллиона гривен на приобретение ларингоскопа, которого раньше в больнице не было".

По словам директора КМП "Овруцкая городская больница" Валентины Шубан, "планирование работ по детскому отделению произошло еще в 2018 году, реализация проекта началась с середины 2019 года, а завершили мы его уже 8 марта 2020 года. Однако введение карантина с 13 марта отсрочило открытие до июня. В реализации этого проекта государственного участия фактически не было, – отметила Валентина Шубан. – Финансирование осуществлялось за счет инвесторов, в частности, ООО "ВП "Полесье", и средствами Овруцкой общины. Государственного финансирования не хватает даже на выплату заработной платы, не говоря уже о капитальном ремонте или закупке нового оборудования. Мы благодарны предприятию группы "Укрлендфарминг" также и за участие в финансировании ларингоскопа. Аппарат используется в интенсивной терапии для лечения болезней дыхательных путей, а сегодня – и для лечения больных COVID-19".

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших отечественных агрохолдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.