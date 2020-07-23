Свій внесок у майже пів мільйона гривень підприємство "ВП Полісся", яке входить до складу групи компаній"Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, виділило на поліпшення умов Овруцької міської лікарні.

Кошти використані на облаштування меблями дитячого відділення, а також на закупку критично необхідного сьогодні апарату для лікування хвороб дихальних шляхів – ларингоскопу.

Пандемія коронавірусної хвороби завадила довгоочікуваному відкриттю дитячого відділення Овруцької міської лікарні. Двері відділення урочисто відкрили лише після зняття обмежень – 17 червня.

"ТОВ "ВП Полісся" опікується проєктом оновлення дитячого відділення з минулого року, – розповів Володимир Левківський, директор підприємства. – З одного боку, довготривалий карантин відсунув дату його відкриття, а з іншого – показав слабкі місця Овруцького медзакладу. Адже на час початку карантину не було придатних для хворих дітей та медперсоналу ліжок, шаф тощо, тому ми взяли на себе зобов'язання забезпечити лікарню меблями. Овруцька міська рада виділила кошти на ремонт приміщень, – зазначив директор "ВП Полісся". – Наразі дитяче відділення відповідає всім сучасним вимогам. Також наше підприємство перерахувало днями чверть мільйона гривень на придбання ларингоскопу, якого раніше в лікарні не було".

Зі слів директора КМП "Овруцька міська лікарня" Валентини Шубан, "планування робіт по дитячому відділенню відбулося ще в 2018 році, реалізація проєкту розпочалась із середини 2019 року, а завершили ми його вже 8 березня 2020 року. Проте запровадження карантину з 13 березня відтермінувало відкриття до червня. У реалізації цього проєкту державної участі фактично не було, – зазначила Валентина Шубан. – Фінансування здійснювалося за рахунок інвесторів, зокрема, ТОВ "ВП "Полісся", та коштами Овруцької громади. Наразі державного фінансування не вистачає навіть на виплату заробітної плати, не говорячи вже про капітальний ремонт чи закупку нового обладнання. Ми вдячні підприємству групи "Укрлендфармінг" також і за участь у фінансуванні ларингоскопу. Апарат використовується в інтенсивній терапії для лікування хвороб дихальних шляхів, а на сьогодні – і для лікування хворих на COVID-19".

"Укрлендфармінг" – один з найбільших вітчизняних агрохолдингів, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють у більше ніж 600 населених пунктах 22 областей України. Власником "Укрлендфармінгу" є бізнесмен Олег Бахматюк.