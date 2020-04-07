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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      "Укрлендфарминг" Бахматюка – в ТОП-15 предприятий, помогающих бороться с коронавирусом

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      Украинская медицина оказалась перед большим вызовом в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Представители бизнеса активно помогают медикам и простым украинцам справиться с этим.

      Так агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка выделил 20 млн грн на закупку медоборудования и материалов, необходимых больницам для борьбы с коронавирусом, сообщают "Украинские новости".

      С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнажилась целая куча проблем в системе здравоохранения: инфекционные отделения больниц не готовы к приему большого количества пациентов, в стране критически мало аппаратов для искусственной вентиляции легких, а самим врачам и медперсоналу не хватает элементарных средств индивидуальной защиты – костюмов, перчаток и масок. К решению проблемы активно подключается украинский бизнес. "ДС" проанализировала открытые источники и выяснила, сколько потратили на борьбу с коронавирусом представители крупного бизнеса.

      Среди крупнейших меценатов – агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. Владелец украинского агрохолдинга выделил средства – 20 млн грн, которые пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторного оборудования, ингаляторов, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты для врачей в регионах.

      "Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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