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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Укрлендфармінг" Бахматюка – у ТОП-15 підприємств, що допомагають боротися з коронавірусом

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      Українська медицина опинилася перед великим викликом в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Представники бізнесу активно допомагають медикам і простим українцям впоратися з цим.

      Так агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка виділив 20 млн грн на закупівлю медобладнання і матеріалів, необхідних лікарням для боротьби з коронавірусом, повідомляють "Українські новини".

      З початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні оголилася ціла купа проблем в системі охорони здоров'я: інфекційні відділення лікарень не готові до прийому великої кількості пацієнтів, в країні критично мало апаратів для штучної вентиляції легень, а самим лікарям і медперсоналу не вистачає елементарних засобів індивідуального захисту – костюмів, рукавичок і масок. До вирішення проблеми активно підключається український бізнес. "ДС" проаналізувала відкриті джерела і з'ясувала, скільки вже витратили на боротьбу з коронавірусом представники великого бізнесу.

      Серед найбільших меценатів – агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. Власник українського агрохолдингу виділив кошти – 20 млн грн, що пішли на придбання апаратів штучної вентиляції легень, лабораторного обладнання, інгаляторів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту для лікарів в регіонах.

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни, що займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

      Теги: Коронавірус в Україні Олег Бахматюк Укрлендфармінг Новини України
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