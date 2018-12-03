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      "Укрлендфарминг" Бахматюка: антибиотики в животноводстве должны контролироваться государством

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      Тваринництво
      Тваринництво

      В компании Бахматюка считают, что бесконтрольное использование антибиотиков в животноводстве несет большой риск для здоровья человека и заявляют, что в своем производстве строго контролируют их применение.

      "Укрлендфарминг" поддерживает требования сделать в Украине более строгими правила реализации, продажи и использования антибиотиков в животноводстве. Крупнейший в Украине агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка поддерживает стремление властей ужесточить правила продажи и использования антибиотиков в животноводстве, поскольку их бесконтрольное применение несет большой риск для здоровья человека.

      "В Украине не помешало бы ввести более жесткий регламент реализации, продажи и использования антибиотиков в животноводстве. И определенные процессы должны быть регламентированы на государственном уровне", – заявил директор по производству "Укрлендфарминг" Василий Лобода в интервью УНИАН. Лобода считает, что использование антибиотиков в животноводстве несет большой риск для здоровья человека. "Ведь у людей, которые потребляют продукцию животноводства с содержанием антибиотиков вырабатывается резистентность к ним, что влияет на лечение различных заболеваний", – добавил представитель "Укрлендфарминг". Директор по производству отметил, что "Укрлендфарминг", как социально ответственная компания тщательно контролирует использование антибиотиков в животноводстве.

      В частности, полностью придерживаются не только государственные нормы, но и очень жесткие внутренние правила.

      Молоко от коров, которых лечат антибиотиками, мы утилизируем. Антибиотики используем для лечения животных, больных бактериальными заболеваниями и имеющих послеродовые осложнения. Весь процесс контролирует ветеринарный врач или фельдшер на каждой ферме, а все операции с применением антибиотиков записывают в специальный журнал,
      – сказал Лобода.

      Такие жесткие правила контроля применения антибиотиков касаются и произведенного "Укрлендфарминг" мяса.

      Ранее председатель Национального агентства ветеринарных препаратов и кормовых добавок Юрий Косенко сказал, что Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает законопроект, который будет способствовать ответственному применению антибиотиков в животноводстве. Проект закона предусматривает только рецептурное применение антибиотиков. По мнению Косенко, использование антибиотиков должно быть разрешено только в том случае, когда другие варианты лечения исключены, поскольку применение этих препаратов приводит к стойкости микробов к препаратам как у животных, так и у людей, которые употребляют мясную продукцию, в составе которой есть антибиотики.

      Группа Ukrlandfarming ("Укрлендфарминг") является мощнейшим в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, управляющим самым большим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерновых культур и семян, производством яиц и яичной продукции, сахара, животноводством и производством говядины, трейдингом и дистрибуцией сельскохозяйственной продукции и техники, семян, удобрений и средств защиты растений. Владельцем группы является Олег Бахматюк.

      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
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