"Укрлендфармінг" Бахматюка: антибіотики в тваринництві повинні жорстко контролюватися державою

У компанії Бахматюка вважають, що безконтрольне використання антибіотиків у тваринництві несе великий ризик для здоров'я людини і заявляють, що в своєму виробництві суворо контролюють їх застосування.

"Укрлендфармінг" підтримує вимоги зробити в Україні більш суворими правила реалізації, продажу та використання антибіотиків у тваринництві. Найбільший в Україні агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка підтримує прагнення влади зробити більш жорсткими правила продажу і використання антибіотиків у тваринництві, оскільки їх безконтрольне застосування несе великий ризик для здоров'я людини.

"В Україні не завадило б ввести більш жорсткий регламент реалізації, продажу та використання антибіотиків у тваринництві. І певні процеси повинні бути регламентовані на державному рівні", – заявив директор з виробництва "Укрлендфармінг" Василь Лобода в інтерв'ю УНІАН. Лобода вважає, що використання антибіотиків в тваринництві несе великий ризик для здоров'я людини. "Адже у людей, які споживають продукцію тваринництва з вмістом антибіотиків, виробляється резистентність до них, що впливає на лікування різноманітних захворювань", – додав представник "Укрлендфармінг". Директор з виробництва зазначив, що "Укрлендфармінг", як соціально відповідальна компанія, ретельно контролює використання антибіотиків у тваринництві.

Зокрема, повністю дотримуються не тільки державні норми, але і дуже жорсткі внутрішні правила.

Молоко від корів, яких лікують антибіотиками, ми утилізуємо. Антибіотики використовуємо для лікування тварин, хворих на бактеріальні захворювання і мають післяпологові ускладнення. Весь процес контролює ветеринарний лікар або фельдшер на кожній фермі, а всі операції із застосуванням антибіотиків записують в спеціальний журнал,

– сказав Лобода.

Такі жорсткі правила контролю застосування антибіотиків стосуються і виробленого "Укрлендфармінг" м'яса.



Раніше голова Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок Юрій Косенко сказав, що Міністерство аграрної політики і продовольства розробляє законопроект, який сприятиме відповідальному застосуванню антибіотиків у тваринництві. Проект закону передбачає тільки рецептурне застосування антибіотиків. На думку Косенко, використання антибіотиків повинно бути дозволено лише в тому випадку, коли інші варіанти лікування виключені, оскільки застосування цих препаратів призводить до стійкості мікробів до препаратів як у тварин, так і у людей, які вживають м'ясну продукцію, в складі якої є антибіотики.



Група Ukrlandfarming ("Укрлендфармінг") є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, що керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. Га. Група представлена в 22 з 24 областей України та займається виробництвом зернових культур і насіння, виробництвом яєць і яєчної продукції, цукру, тваринництвом і виробництвом яловичини, трейдингом і дистрибуцією сільськогосподарської продукції та техніки, насіння, добрив і засобів захисту рослин. Власником групи є Олег Бахматюк.