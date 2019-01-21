"Укрлендфарминг" Бахматюка инвестировал 2 миллиона в новую линию по производству комбикорма

Предприятие ООО "СП" Весна 21", входящий в Группу компаний" Укрлендфарминг "(Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, инвестировало в новое оборудование для комбикормового производства 2 млн грн.

Это позволит производить гарантированно качественные корма для кур-несушек на предприятиях агрохолдинга "Авангард", а значит получать яйца высокого качества.

Предприятия Группы компаний "Укрлендфарминг" обеспечивают полную цепочку производства в агро-бизнесе: от выращивания зерна, доработки зерна на элеваторных мощностях (очистка, сушка, хранение) и изготовление кормов к откорму этим кормом крупного рогатого скота, свиней и кур. В общем комбикормовый завод СП "Весна 21" производит около 200 тысяч тонн кормов в год и является основным поставщиком комбикормов для кур основных птицефабрик, входящих в агрохолдинг "Авангард". Ранее предприятие закупало на рынке соевое масло и соевый жмых, ингредиенты для кормов, а с запуском новой линии завод сможет самостоятельно производить их из собственного сырья. Новая линия по производству масла соевого и соевого жмыха заработает уже в конце февраля.

"Мы хотим быть уверенными в качестве кормов, которыми позже кормят кур-несушек на предприятиях агрохолдинга "Авангард", – рассказывает директор ООО СП "Весна 21" Максим Величко. – Поэтому мы приняли решение о строительстве линии, которая позволит обеспечить наши потребности в белковой сырье, а именно в соевом масле и жмыхе". Предприятие сознательно выбрало для строительства новой линии оборудования украинских производителей – ООО "ЧеркассыЭлеваторМаш" и ООО "ВИП "Данкер", ведь они хорошо зарекомендовали себя не только в Украине, но и за рубежом. Мы можем быть уверены, что поставщики оборудования смогут эффективно наладить работу оборудования, а мы вовремя обслуживать его, чтобы иметь возможность всегда гарантированно и своевременно получать качественные корма".

AVANGARDCO IPL – крупнейший в Европе производитель куриных яиц, которым владеет Группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming). Группа компаний насчитывает более 300 предприятий, на которых в 600 населенных пунктах Украины работают более 30 тыс. человек. "Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена ​​в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц. Владельцем группы является бизнесмен Олег Бахматюк.