17:44
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Укрлендфарминг" Бахматюка инвестировал 2 миллиона в новую линию по производству комбикорма

      5 Читати новину українською
      Рабочая группа по получению сертификата НАССР ООО "СП "Весна 21" во главе с Максимом Величко
      Рабочая группа по получению сертификата НАССР ООО "СП "Весна 21" во главе с Максимом Величко

      Предприятие ООО "СП" Весна 21", входящий в Группу компаний" Укрлендфарминг "(Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, инвестировало в новое оборудование для комбикормового производства 2 млн грн.

      Это позволит производить гарантированно качественные корма для кур-несушек на предприятиях агрохолдинга "Авангард", а значит получать яйца высокого качества.

      Предприятия Группы компаний "Укрлендфарминг" обеспечивают полную цепочку производства в агро-бизнесе: от выращивания зерна, доработки зерна на элеваторных мощностях (очистка, сушка, хранение) и изготовление кормов к откорму этим кормом крупного рогатого скота, свиней и кур. В общем комбикормовый завод СП "Весна 21" производит около 200 тысяч тонн кормов в год и является основным поставщиком комбикормов для кур основных птицефабрик, входящих в агрохолдинг "Авангард". Ранее предприятие закупало на рынке соевое масло и соевый жмых, ингредиенты для кормов, а с запуском новой линии завод сможет самостоятельно производить их из собственного сырья. Новая линия по производству масла соевого и соевого жмыха заработает уже в конце февраля.

      "Мы хотим быть уверенными в качестве кормов, которыми позже кормят кур-несушек на предприятиях агрохолдинга "Авангард", – рассказывает директор ООО СП "Весна 21" Максим Величко. – Поэтому мы приняли решение о строительстве линии, которая позволит обеспечить наши потребности в белковой сырье, а именно в соевом масле и жмыхе". Предприятие сознательно выбрало для строительства новой линии оборудования украинских производителей – ООО "ЧеркассыЭлеваторМаш" и ООО "ВИП "Данкер", ведь они хорошо зарекомендовали себя не только в Украине, но и за рубежом. Мы можем быть уверены, что поставщики оборудования смогут эффективно наладить работу оборудования, а мы вовремя обслуживать его, чтобы иметь возможность всегда гарантированно и своевременно получать качественные корма".

      AVANGARDCO IPL – крупнейший в Европе производитель куриных яиц, которым владеет Группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming). Группа компаний насчитывает более 300 предприятий, на которых в 600 населенных пунктах Украины работают более 30 тыс. человек. "Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена ​​в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц. Владельцем группы является бизнесмен Олег Бахматюк.

      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      сегодня , 17:30 Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      Роман Маселко 8
      Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      сегодня , 17:05 Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      Олександр Гаврутенко 115
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Сортировка мусора: что об этом нужно знать
      сегодня , 16:18 Сортировка мусора: что об этом нужно знать
      Світлана Попова 26
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця 92
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      За незаконное пересечение границы – уголовная ответственность: вступил в действие новый закон
       10 ноября 2018 , 10:58
      В Харькове парень облил девушку самогоном и поджег ее
       13 мая 2013 , 00:50 1
      9 новинок Skoda, которые появятся в ближайшее время
       4 августа 2018 , 09:20
      Известный украинский тренер: Динамо не дотягивает до уровня Шахтера
       27 октября 2018 , 11:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук