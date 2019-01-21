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      "Укрлендфармінг" Бахматюка інвестував 2 мільйони в нову лінію з виробництва комбікорму

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      Робоча група із отримання сертифікату НАССР ТОВ "СП "Весна 21" на чолі із Максимом Величко
      Робоча група із отримання сертифікату НАССР ТОВ "СП "Весна 21" на чолі із Максимом Величко

      Підприємство ТОВ "СП "Весна 21", що входить в Групу компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, інвестувало в нове обладнання для комбікормового виробництва 2 млн грн.

      Це дозволить виробляти гарантовано якісні корма для кур-несучок на підприємствах агрохолдингу "Авангард", а отже отримувати яйця найвищої якості.

      Підприємства Групи компаній "Укрлендфармінг" забезпечують повний ланцюжок виробництва в агро-бізнесі: від вирощування зерна, доробки зерна на елеваторних потужностях (очистка, сушка, зберігання) та виготовлення кормів до відгодівлі цим кормом великої рогатої худоби, свиней і курей. Загалом комбікормовий завод СП "Весна 21" виробляє біля 200 тисяч тонн кормів на рік і є основним постачальником комбікормів для курей основних птахофабрик, які входять в агрохолдинг "Авангард". Раніше підприємство закуповувало на ринку соєву олію і соєву макуху, які є інгредієнтами для кормів, а із запуском нової лінії завод зможе самостійно виготовляти їх з власної сировини. Нова лінія із виробництва олії соєвої та соєвої макухи запрацює вже в кінці лютого.

      "Ми хочемо бути впевненими в якості кормів, якими пізніше годують кур-несучок на підприємствах агрохолдингу "Авангард",  розповідає директор ТОВ СП "Весна 21" Максим Величко.  Тому ми прийняли рішення про будівництво лінії, яка дасть змогу забезпечити наші потреби в білковій сировині, а саме в олії та макусі соєвій". Підприємство свідомо обрало для будівництва нової лінії обладнання українських виробників  ТОВ "ЧеркасиЕлеваторМаш" і ТОВ "ВІП "Данкер", адже вони добре зарекомендували себе не тільки в Україні, а й за кордоном. Ми можемо бути впевненими, що постачальники обладнання зможуть ефективно налагодити роботу обладнання, а ми вчасно обслуговувати його, щоб мати можливість завжди гарантовано та вчасно отримувати якісні корми".

      AVANGARDCO IPL найбільший в Європі виробник курячих яєць, яким володіє Група компаній Укрлендфармінг (Ukrlandfarming). Група компаній налічує більше 300 підприємств, на яких в 600 населених пунктах України працюють більше 30 тис. осіб. "Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, що керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. Га. Група представлена в 22 з 24 областей України та займається виробництвом зерна, м'яса, молока та яєць. Власником групи є бізнесмен Олег Бахматюк.

      Теги: Новини України Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Джерело: 24 Канал
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