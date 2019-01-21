"Укрлендфармінг" Бахматюка інвестував 2 мільйони в нову лінію з виробництва комбікорму

Підприємство ТОВ "СП "Весна 21", що входить в Групу компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, інвестувало в нове обладнання для комбікормового виробництва 2 млн грн.

Це дозволить виробляти гарантовано якісні корма для кур-несучок на підприємствах агрохолдингу "Авангард", а отже отримувати яйця найвищої якості.

Підприємства Групи компаній "Укрлендфармінг" забезпечують повний ланцюжок виробництва в агро-бізнесі: від вирощування зерна, доробки зерна на елеваторних потужностях (очистка, сушка, зберігання) та виготовлення кормів до відгодівлі цим кормом великої рогатої худоби, свиней і курей. Загалом комбікормовий завод СП "Весна 21" виробляє біля 200 тисяч тонн кормів на рік і є основним постачальником комбікормів для курей основних птахофабрик, які входять в агрохолдинг "Авангард". Раніше підприємство закуповувало на ринку соєву олію і соєву макуху, які є інгредієнтами для кормів, а із запуском нової лінії завод зможе самостійно виготовляти їх з власної сировини. Нова лінія із виробництва олії соєвої та соєвої макухи запрацює вже в кінці лютого.

"Ми хочемо бути впевненими в якості кормів, якими пізніше годують кур-несучок на підприємствах агрохолдингу "Авангард", – розповідає директор ТОВ СП "Весна 21" Максим Величко. – Тому ми прийняли рішення про будівництво лінії, яка дасть змогу забезпечити наші потреби в білковій сировині, а саме в олії та макусі соєвій". Підприємство свідомо обрало для будівництва нової лінії обладнання українських виробників – ТОВ "ЧеркасиЕлеваторМаш" і ТОВ "ВІП "Данкер", адже вони добре зарекомендували себе не тільки в Україні, а й за кордоном. Ми можемо бути впевненими, що постачальники обладнання зможуть ефективно налагодити роботу обладнання, а ми вчасно обслуговувати його, щоб мати можливість завжди гарантовано та вчасно отримувати якісні корми".

AVANGARDCO IPL – найбільший в Європі виробник курячих яєць, яким володіє Група компаній Укрлендфармінг (Ukrlandfarming). Група компаній налічує більше 300 підприємств, на яких в 600 населених пунктах України працюють більше 30 тис. осіб. "Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, що керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. Га. Група представлена в 22 з 24 областей України та займається виробництвом зерна, м'яса, молока та яєць. Власником групи є бізнесмен Олег Бахматюк.