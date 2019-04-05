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      "Укрлендфарминг" Бахматюка орошает 4500 га земель в засушливых условиях юга Украины

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      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      Поддержание в пригодном состоянии украинских мелиоративных систем сегодня лежит преимущественно на частном бизнесе.

      Крупнейший по размерам земельного банка агрохолдинг Украины, "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, в засушливых условиях проводит орошения на площади 4500 га, чистит лесополосы и активно использует мелиорацию через обработку почвы.

      Проблема мелиорации на юге Украины встала давно и остро. В целом по югу системы, построенные во времена СССР, сегодня разрушены на 70%. Некоторые производители сельхозпродукции решают ее своими силами. Так агрохолдинг "Укрлендфарминг" проводит орошение на площади 4500 га. В условиях же достаточного увлажнения специалисты компании применяют методы агромелиорации через обработку почвы. Для защиты почв от ветровой эрозии и улучшения водного режима "Укрлендфарминг" применяет агролесомелиоративные меры, направленные на улучшение почвенно-гидрологических и климатических условий местности. Компания своими силами чистит лесополосы и посадки, регулируя таким образом воздушный режим полей и снегозадержания. Об этом пишет издание "Деловая столица".

      Как считают в "Укрлендфарминг", чтобы АПК страны продолжал развиваться, нужно восстановление государственной программы химической мелиорации почв – гипсование и известкование. Как вариант – компенсация затрат на эти виды работ, если за них берутся частные агропроизводители. То же самое относится и к мелиоративным сооружениям: государство может само заниматься их воспроизведением (чаще всего буквально с нуля), поддержкой в рабочем состоянии и строительством новых. А может компенсировать частному агробизнесу соответствующие расходы. Очевидно, что оптимальным является вариант частно-государственного партнерства в мелиоративной сфере.

      "Как показывает длительный опыт, применение ноу-тилла позволяет стабильно иметь продуктивный запас влаги на поле в пределах 125-145 мм в метровом слое. Такой запас дает нам возможность получать урожай пшеницы на уровне 33-36 ц/га и рапса на уровне 30 ц/га, – делится опытом заместитель генерального директора по производственным вопросам Владимир Спасский. – Под урожай 2019 года в южных регионах "Укрлендфарминг" уже сделал посев рапса по ноу-тилл на площади одна тысяча триста пятьдесят два гектара. Сегодня, при засушливой осени 2018 года, поля имеют запас продуктивной влаги на уровне 135 мм. Полученный результат дает нам возможность рассчитывать на урожай с этих полей не менее 30 ц/га".

      "Укрлендфарминг" – крупнейший в Украине агрохолдинг, который руководит банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц. Владельцем группы является бизнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
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