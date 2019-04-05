"Укрлендфармінг" Бахматюка зрошує 4500 га земель в посушливих умовах півдня України

Підтримка в придатному стані українських меліоративних систем сьогодні лежить переважно на приватному бізнесі.

Найбільший за розмірами земельного банку агрохолдинг України, "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка, в посушливих умовах проводить зрошення на площі 4500 га, чистить лісосмуги і активно використовує меліорацію через обробку грунту.

Проблема меліорації на півдні України постала давно і гостро. В цілому по півдню системи, побудовані за часів СРСР, сьогодні зруйновані на 70%. Деякі виробники сільгосппродукції вирішують її своїми силами. Так агрохолдинг "Укрлендфармінг" проводить зрошення на площі 4500 га. В умовах же достатнього зволоження фахівці компанії застосовують методи агромеліорації через обробку грунту. Для захисту грунтів від вітрової ерозії і поліпшення водного режиму "Укрлендфармінг" застосовує агролісомеліоративні заходи, спрямовані на поліпшення грунтово-гідрологічних і кліматичних умов місцевості. Компанія своїми силами чистить лісосмуги і посадки, регулюючи таким чином повітряний режим полів і снігозатримання. Про це пише видання "Деловая столица".

Як вважають в "Укрлендфармінг", щоб АПК країни продовжував розвиватися, потрібно відновлення державної програми хімічної меліорації ґрунтів – гіпсування та вапнування. Як варіант – компенсація витрат на ці види робіт, якщо за них беруться приватні агровиробники. Те ж саме відноситься і до меліоративних споруд: держава може сама займатися їх відтворенням (найчастіше буквально з нуля), підтримкою в робочому стані і будівництвом нових. А може компенсувати приватному агробізнесу відповідні витрати. Очевидно, що оптимальним є варіант приватно-державного партнерства в меліоративній сфері.

"Як показує тривалий досвід, застосування ноу-тілла дозволяє стабільно мати продуктивний запас вологи на поле в межах 125-145 мм в метровому шарі. Такий запас дає нам можливість отримувати врожай пшениці на рівні 33-36 ц/га і рапсу на рівні 30 ц/га, – ділиться досвідом заступник генерального директора з виробничих питань Володимир Спаський. – Під урожай 2019 року в південних регіонах "Укрлендфармінг" вже зробив посів ріпаку по ноу-тілл на площі одна тисяча триста п'ятьдесят дві га. Сьогодні, при посушливій осені 2018 року, поля мають запас продуктивної вологи на рівні 135 мм. Отриманий результат дає нам можливість розраховувати на урожай з цих полів не менше 30 ц/га".

"Укрлендфармінг" – найбільший в Україні агрохолдинг, що керує банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Група представлена в 22 з 24 областей України та займається виробництвом зерна, м'яса, молока і яєць. Власником групи є бізнесмен Олег Бахматюк.