"Укрлендфарминг" Бахматюка подарил детям десятки тысяч сладких подарков

Более 40 тысяч новогодних сладких подарков для детей пайщиков на сумму почти 4 млн грн.

Так один из крупнейших агрохолдингов Европы, группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, поздравила детей с новогодними праздниками в 22 областях Украины.

Мы в "Укрлендфарминг" внимательно относимся к семьям пайщиков, особенно – к их детям. Мы не только помогаем в ремонте детских садов и школ, но и привлекаем будущее поколение к культуре компании, и уже традицией стали новогодние сладкие подарки на Новый год. Мы стремимся порадовать детей в селах и городках и создать для них атмосферу чуда,

– рассказала Марианна Конина, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Группы компаний "Укрлендфарминг".

Предприятия "Укрлендфарминг" на территориях присутствия организовали новогодние праздники для детей. Например, ООО "АП "Приднепровское" к Новому году организовало праздник и вручение подарков детям детских садов и школ Свободненского, Ровнопольского, В-Новосельского и Рыбинского сельских советов.

А в Тернопольской области подарки вручали вместе представители предприятия ООО "Западная Агропроизводственная Компания" и сельский председатель Великомлинивецкого сельского совета Кременецкого района Тернопольской области, который прокомментировал:

"Новогодних праздников у нас в районе дети ждут с особым нетерпением. Ведь именно в этот период они получают подарки – от своих семей, и от "Укрлендфарминг". Вручая подарки, я убедился, что взаимодействие с социально-ответственной компанией – это не только развитие сельского хозяйства в регионе, но и счастливые улыбки наших детей, заботу о которых трудно переоценить".

Напомним, что "Укрлендфарминг" ко Дню знаний в сентябре 2018 года обеспечил детскими дневниками "Мир аграрных профессий" больше 20 тысяч детей Украины на сумму полмиллиона гривен. "Укрлендфарминг" по результатам опросов считается одним из самых привлекательных работодателей Украины, который реализует социальные проекты на территориях, где размещены предприятия группы компаний.