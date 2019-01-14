"Укрлендфармінг" Бахматюка подарував дітям десятки тисяч солодких подарунків

Більше 40 тисяч новорічних солодких подарунків для дітей пайовиків на суму майже 4 млн грн.

Так один з найбільших агрохолдингів Європи, група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, привітала дітей з новорічними святами у 22 областях України.

Ми в "Укрлендфармінг" уважно ставимось до сімей пайовиків, особливо – до їх дітей. Ми не тільки допомагаємо в ремонті дитсадків і шкіл, а й долучаємо майбутнє покоління до культури компанії, і вже традицією стали новорічні солодкі подарунки на Новий рік. Ми прагнемо порадувати дітей у селах і містечках і створити для них атмосферу дива,

– розповіла Маріанна Коніна, заступник генерального директора з питань зовнішніх комунікацій Групи компаній "Укрлендфармінг".

Підприємства "Укрлендфармінг" на територіях присутності організували новорічні свята для дітей. Наприклад, ТОВ "АП "Придніпровське" до Нового року організувала свята та вручення подарунків дітям дитячих садків та шкіл Свободненської, Рівнопільської, В-Новосільської та Рибинської сільських рад.

А в Тернопільській області подарунки вручали разом представники підприємства ТОВ "Західна Агровиробнича Компанія" та сільський голова Великомлинівецької сільської ради Кременецького району Тернопільської області, який прокоментував:

"Новорічних свят у нас в районі діти чекають з особливим нетерпінням. Адже саме в цей період вони отримують подарунки – і від своїх родин, і від "Укрлендфармінг". Вручаючи подарунки, я переконався, що взаємодія із соціальновідповідальною компанією – це не тільки розвиток сільського господарства в регіоні, а й щасливі усмішки наших дітей, турботу про яких важко переоцінити".

Нагадаємо, що "Укрлендфармінг" до Дня знань у вересні 2018 року забезпечив дитячими щоденниками "Світ аграрних професій" більше 20 тисяч дітей України на суму півмільйона гривень. "Укрлендфармінг" за результатами опитувань вважається одним з найбільш привабливих роботодавців України, який реалізує соціальні проекти на територіях, де розміщенні підприємства групи компаній.