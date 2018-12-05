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      "Укрлендфарминг" Бахматюка признан одной из самых инновационных компаний Украины

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      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший украинский агрохолдинг, признан одной из самых инновационных компаний Украины.

      Такие данные по версии рейтинга издания "Власть денег". Среди множества инноваций, внедренных компанией за последние годы, особо отмечено производство "мраморной" говядины – продукт, с очень высоким экспортным потенциалом.

      При отборе компаний главным критерием было наличие не только инновационных планов на будущее, но и уже успешно реализованных инноваций в производственной технологии, выпускаемой продукции или в предоставляемых услугах. Также учитывались роль компании в жизни страны, объем инвестиций, вложенных в инновационные проекты, участие компании в специализированных выставках и значение внедренных инноваций для укрепления экономического и технологического потенциала и международного авторитета Украины.

      При составлении рейтинга использовались данные из различных открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов. В топ-20 представлены наиболее инновационные компании Украины в алфавитном порядке, без ранжирования по номерам. Кроме "Укрлендфарминг", в рейтинг вошли такие компании как Vodafone Украина, ДТЭК ВИЭ, Богдан Моторс, Masterсard – "САН ИнБев Украина" и другие.

      Составители рейтинга отмечают, что "Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агропромышленный холдинг по объему земельного банка и производству яиц. Среди множества инноваций примечателен производством "мраморной" говядины – продукта, который имеет очень высокий экспортный потенциал. Хотя поголовье мясного крупного рогатого скота в целом по стране существенно снижается, "Укрлендфарминг" его наращивает. Для достижения таких показателей не один год ушел на то, чтобы изучить опыт применения новых технологий выращивания крупного рогатого скота в других странах и создать такие же условия в Украине. Сегодня рентабельность лучших мясных ферм "Укрлендфарминг" составляет около 20%. Это достаточно высокий показатель. Мясные породы, которые выращивает "Укрлендфарминг", становятся источником "мраморной" говядины, которая высоко ценится во всем мире. Главные рынки сбыта этой продукции – страны Ближнего Востока и Северной Африки. "Укрлендфарминг" планирует наращивать поголовье мясного стада и, соответственно, увеличивать выпуск продукции.

      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Агро 24
      Источник: 24 Канал
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