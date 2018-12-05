"Укрлендфармінг" Бахматюка визнаний однією з найбільш інноваційних компаній України

"Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, найбільший український агрохолдинг, визнаний однією з найбільш інноваційних компаній України.

Такі дані за версією рейтингу видання "Власть денег". Серед безлічі інновацій, впроваджених компанією за останні роки, особливо відзначено виробництво "мармурової" яловичини – продукту, що має дуже високий експортний потенціал.

При відборі компаній головним критерієм була наявність не тільки інноваційних планів на майбутнє, але і вже успішно реалізованих інновацій у виробничій технології, продукції, що випускається або послуги, що надаються. Також враховувалися роль компанії в житті країни, обсяг інвестицій, вкладених в інноваційні проекти, участь компанії в спеціалізованих виставках і значення впроваджених інновацій для зміцнення економічного і технологічного потенціалу і міжнародного авторитету України.



При складанні рейтингу використовувалися дані з різних відкритих джерел, в тому числі офіційна інформація компаній, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів. У топ-20 представлені найбільш інноваційні компанії України в алфавітному порядку, без ранжирування за номерами. Крім "Укрлендфармінг", до рейтингу увійшли такі компанії як – Vodafone Україна, ДТЕК ВДЕ, Богдан Моторс, Masterсard – "САН ІнБев Україна" та інші.



Укладачі рейтингу відзначають, що "Укрлендфармінг" – найбільший український агропромисловий холдинг за обсягом земельного банку і виробництва яєць, серед безлічі інновацій примітний виробництвом "мармурової" яловичини – продукту, що має дуже високий експортний потенціал. Хоча поголів'я м'ясної великої рогатої худоби в цілому по країні істотно знижується, "Укрлендфармінг" його нарощує. Для досягнення таких показників не один рік пішов на те, щоб вивчити досвід застосування нових технологій вирощування великої рогатої худоби в інших країнах і створити такі ж умови в Україні. Сьогодні рентабельність кращих м'ясних ферм "Укрлендфармінг" становить близько 20%. Це досить високий показник. М'ясні породи, які вирощує "Укрлендфармінг", стають джерелом "мармурової" яловичини, яка високо цінується у всьому світі. Головні ринки збуту цієї продукції – країни Близького Сходу і Північної Африки. "Укрлендфармінг" планує нарощувати поголів'я м'ясного стада і, відповідно, збільшувати випуск продукції.