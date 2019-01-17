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      "Укрлендфарминг" Бахматюка расчистил от снега 4,5 тысяч км украинских дорог

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      Спасение фур из кюветов
      Спасение фур из кюветов

      "Восток Райз", входящий в группу компаний "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, расчистил с помощью собственной техники 4,5 тысяч км украинских дорог.

      Во время сильных снегопадов в декабре и в начале января техника предприятия расчистила дороги, соединяющие 48 населенных пунктов трех областей – Черкасской, Полтавской и Сумской, а также трассы государственного значения.

      Во время сильных снегопадов в декабре и в начале января техника предприятия расчистила дороги, соединяющие населенные пункты между собой, а также трассы государственного значения: Лохвица-Миргород, Лохвица-Лубны, Лохвица-Гадяч, Пирятин-Конотоп общей протяженностью 4,5 тысячи километров. В целом, предприятие потратило на работы по очистке дорог от снега около 630 тысяч гривен, на дорогах работало 22 единицы техники предприятия.

      "Мы собственными силами произвели бульдозерное оборудование для тракторов John Deere, и оно приносит пользу как в сезон, для уборки урожая, так и зимой, когда нужно очищать дороги от снега", – рассказал директор ООО "Восток Райз" Юрий Щербак.

      Как сообщил Александр Селютин, начальник Лохвицкого районного сектора главного управления ГСЧС в Полтавской области, также в этом году тракторы John Deere компании "Восток Райз" вытащили из кюветов более 50 большегрузных фур: "Это не учитывая, что техникой очищены тысячи километров дорог. Мы благодарны, что имеем возможность быть в контакте с предприятием, которое всегда откликается на наши запросы и предоставляет свою технику. Чистые от снега дороги и спасенные из снежного плена автомобили – это результат слаженных действий как нашей службы, так и предприятия".

      "В этом году в Лохвицком районе выпало почти рекордное количество снега. К счастью, к очистке дорог в предновогодний период присоединилась техника "Укрлендфарминга", – комментировал председатель Лохвицкой райгосадминистрации Владимир Рязанов. – Отдельная благодарность сотрудникам предприятия – несмотря на мороз, холод и сложные погодные условия, обусловленные снегопадом, они выходили на дорогу и спасали людей, чистили дороги".

      Группа компаний "Укрлендфарминг", один из крупнейших агрохолдингов Европы, по результатам опросов считается одним из самых привлекательных работодателей Украины, который реализует социальные проекты на территориях, где размещены предприятия группы компаний. На 400 предприятиях "Укрлендфарминга" в 600 населенных пунктах Украины работает около 30 тыс. лиц. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
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