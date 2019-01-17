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      "Укрлендфармінг" Бахматюка розчистив від снігу 4,5 тисяч км українських доріг

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      Рятування фур з кюветів
      Рятування фур з кюветів

      "Райз Схід", що входить до групи компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка, розчистив за допомогою власної техніки 4,5 тисяч км українських доріг.

      Під час сильних снігопадів в грудні та на початку січня техніка підприємства розчистила дороги, що з’єднують 48 населених пунктів трьох областей – Черкаської, Полтавської та Сумської, а також траси державного значення.

      Під час сильних снігопадів в грудні та на початку січня техніка підприємства розчистила дороги, які з’єднують населені пункти між собою, а також траси державного значення: Лохвиця-Миргород, Лохвиця-Лубни, Лохвиця-Гадяч, Пирятин-Конотоп загальною довжиною 4,5 тисячі кілометрів. Загалом підприємство витратило на роботи із очищення доріг від снігу біля 630 тисяч гривень, на дорогах працювало 22 одиниці техніки підприємства.

      "Ми власними силами виробили бульдозерне обладнання для тракторів John Deere, і воно приносить користь як в сезон, для збирання врожаю, так і взимку, коли потрібно очищати дороги від снігу", – розповів директор ТОВ "Райз Схід" Юрій Щербак.

      Як повідомив Олександр Селютін, начальник Лохвицького районного сектору головного управління ДСНС у Полтавській області, також цього року трактори John Deere компанії "Райз Схід" витягнули з кюветів більше 50 великовантажних фур: "Це не враховуючи, що технікою очищено тисячі кілометри доріг. Ми вдячні, що маємо можливість бути в контакті з підприємством, яке завжди відгукується на наші запити і надає свою техніку. Чисті від снігу дороги і врятовані із снігового полону автомобілі – це результат злагоджених дій як нашої служби, так і підприємства".



      "Цього року в Лохвицькому районі випала майже рекордна кількість снігу. На щастя, до очищення доріг в передноворічний період долучилась техніка "Укрлендфармінгу", – коментував голова Лохвицької райдержадміністрації Володимир Рязанов. – Окрема подяка співробітникам підприємства – незважаючи на мороз, холод і складні погодні умови, зумовлені снігопадом, вони виходили на дорогу і рятували людей, чистили дороги".

      Група компаній "Укрлендфармінг", один з найбільших агрохолдингів Європи, за результатами опитувань вважається одним з найбільш привабливих роботодавців України, який реалізує соціальні проекти на територіях, де розміщені підприємства групи компаній. На 400 підприємствах "Укрлендфармінг" в 600 населених пунктах України працює біля 30 тис. осіб. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.

      Теги: Новини України Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Джерело: 24 Канал
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