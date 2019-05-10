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      "Укрлендфарминг" Бахматюка выделил 250 тысяч грн на улучшение инфраструктуры в пяти областях

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      "Укрлендфарминг" Бахматюка выделил 250 тысяч грн на улучшение инфраструктуры в пяти областях

      Свыше двести пятьдесят тысяч гривен получили от Группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка на организацию водоснабжения, реконструкцию водоводов, ремонт дорог и установку уличного освещения в селах Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской и Херсонской областей этой весной.

      "Укрлендфарминг" активно занимается проблемами инфраструктуры и благоустройства сел, где размещены его мощности. В частности, этой весной более ста пятидесяти тысяч гривен получили села Полтавской и Сумской, Херсонской областей на реконструкцию водопроводов, оформление разрешений на водопользование, 50 тысяч грн выделено на ремонт дороги до села Обертасов в Тернопольской области. Тридцать тысяч получила Павловская сельский совет Ивано-Франковской области на установку уличного освещения.

      "Укрлендфарминг" возобновил работу водопровода в селе Великая Березка в Середино-Будском районе Сумской области. 30 тысяч гривен стоило предприятию "Гетманское", которое входит в группу компаний "Укрлендфарминг", восстановление водопровода в Большой Березке. Его длина – 2,5 км, водопровод охватывает все село, и пользуются им более полусотни жителей из шестнадцати домохозяйств.

      "За месяц с помощью предприятия "Гетманское" выполнили демонтаж и ремонт оборудования, замену и монтаж глубинного насоса, – поделилась председатель сельского совета в Большой Березке Галина Ивановна Роговец. – Наши жители благодарны работникам "Гетманского" за то, что они внимательны к насущным потребностям села и постоянно помогают нам".

      В апреле ООО "Агро-Край", которое входит в агрохолдинг "Укрлендфарминг", уплатило 71 тысячу гривен за изготовление проектно-сметной документации и по проведению топографо-геодезических работ для реконструкции водопровода села Каменное Лебединского района Сумской области. Его протяженность – 2,5 км, водопровод охватывает половину села.

      "Это не первый проект предприятия "Агро-Край" по благоустройству, – прокомментировал директор Александр Колодяжный. – В прошлом году мы оплатили за услуги мини-экскаватора для ремонта водопровода в этом же селе, за ремонт водяной скважины в с. Рашивка Гадячского района Полтавской области, также наше предприятие приобрело трубы для ремонта водопровода в селе Теплое Гадячского района Полтавской области. Мы продолжаем работать в этом направлении".

      "Агро-Край" постоянно разносторонне помогает нашей общине: своей сельскохозяйственной техникой окучивает и вывозит мусор, проводит грейдирование и расчистку дорог от снега, – поделился сельский глава Михаил Николаевич Скрипач. – Мы благодарны компании за поддержку".

      Предприятие "Райз-Восток" из состава Группы получило разрешения на специальное водопользование и услуги по централизованному водоснабжению населению, оплатило разработку, согласование нормативов использования питьевой воды для скважин и проведения ремонта водопровода для трех сельсоветов Полтавской и Сумской областей.

      Социальная деятельность Группы компаний "Укрлендфарминг" максимально направлена на интересы тех общин, которые находятся на территории ее присутствия. Имея один из крупнейших в стране земельных банков под управлением, "Укрлендфарминг" создает благоприятные условия для жизнедеятельности населенных пунктов, расположенных в 22 областях Украины, занимается благоустройством и обеспечивает благосостояние их жителей.

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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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