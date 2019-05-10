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      "Укрлендфармінг" Бахматюка виділив 250 тисяч грн на покращення інфраструктури у п'яти областях

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      "Укрлендфармінг" Бахматюка виділив 250 тисяч грн на покращення інфраструктури у п'яти областях

      Понад двісті п’ятдесят тисяч гривень отримали від Групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка на організацію водопостачання, реконструкцію водогонів, ремонт доріг та встановлення вуличного освітлення в селах Полтавської, Сумської, Івано-Франківської, Львівської та Херсонської областей цієї весни.

      "Укрлендфармінг" активно опікується проблемами інфраструктури та благоустрою сіл, де розміщені його потужності. Зокрема, цієї весни понад сто п’ятдесят тисяч гривень отримали села Полтавської та Сумської, Херсонської областей на реконструкцію водогонів, оформлення дозволів на водокористування, 50 тисяч грн виділено на ремонт дороги до села Обертасів у Тернопільській області. Тридцять тисяч отримала Павлівська сільська рада Івано-Франківської області на встановлення вуличного освітлення.

      "Укрлендфармінг" відновив роботу водогону в селі Велика Берізка в Середино-Будському районі Сумської області. 30 тисяч гривень коштувало підприємству "Гетьманське", яке входить до групи компаній "Укрлендфармінг", відновлення водогону в Великій Берізці. Його довжина – 2,5 км, водогін охоплює все село, і користуються ним понад півсотні мешканців з шістнадцяти домогосподарств.

      "За місяць з допомогою підприємства "Гетьманське" виконали демонтаж та ремонт обладнання, заміну й монтаж глибинного насосу, – поділилася голова сільської ради у Великій Берізці Галина Іванівна Роговець. – Наші мешканці вдячні працівникам "Гетьманського" за те, що вони уважні до нагальних потреб села і постійно допомагають нам".

      У квітні ТОВ "Агро-Край", яке входить до агрохолдингу "Укрлендфармінг", сплатило 71 тисячу гривень за виготовлення проектно-кошторисної документації й за проведення топографо-геодезичних робіт для реконструкції водогону села Кам’яне Лебединського району Сумської області. Його протяжність – 2,5 км, водогін охоплює половину села.

      "Це не перший проект підприємства "Агро-Край" з благоустрою, – прокоментував директор Олександр Колодяжний. – У минулому році ми сплатили за послуги міні-екскаватора для ремонту водогону в цьому ж селі, за ремонт водяної свердловини в с. Рашівка Гадяцького району Полтавської області, також наше підприємство придбало труби для ремонту водогону в селі Тепле Гадяцького району Полтавської області. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямі".

      "Агро-Край" постійно різнобічно допомагає нашій громаді: своєю сільськогосподарською технікою підгортає й вивозить сміття, проводить грейдерування й розчищення доріг від снігу, – поділився сільський голова Михайло Миколайович Скрипаль. – Ми вдячні компанії за підтримку".

      Підприємство "Райз-Схід" зі складу Групи отримало дозволи на спеціальне водокористування та послуги з централізованого водопостачання населенню, оплатило розробку, погодження нормативів використання питної води для свердловин та проведення ремонту водогону для трьох сільрад Полтавської й Сумської областей.

      Соціальна діяльність Групи компаній "Укрлендфармінг" максимально спрямована на інтереси тих громад, які знаходяться на території її присутності. Маючи один з найбільших в країні земельних банків під управлінням, "Укрлендфармінг" створює сприятливі умови для життєдіяльності населених пунктів, розташованих у 22 областях України, опікується благоустроєм і забезпечує добробут їх мешканців.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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